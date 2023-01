Sarà una Torres verticale 

Sassari. La settimana scorsa il trequartista Edoardo Saporiti, in prestito dal Modena, ora il terzino destro Cristian Fabriani, preso a titolo definitivo dalla Fidelis Andria. Prossimamente un centrocampista. Le scelte sul mercato indicano chiaramente dove vuole andare la Torres di Sottili. E anche il rispetto (come fatto peraltro dal predecessore Greco) della quota giovani che dà diritto al premio, visto che entrambi i due neo rossoblù sono classe 2001.

Dove si sta andando

Rapidità, ambizione e ruoli ben definiti per la squadra sassarese, che tre giorni fa nella vittoriosa trasferta col San Donato Tavarnelle tra squalifiche e infortuni (setrte assenti) ha fatto di necessità virtù con un 4-3-1-2 magari poco brillante nelle trame di gioco ma comunque capace di far intravedere quale sia l’obiettivo: verticalizzazioni e non passaggi laterali e la costruzione dal basso anche quando non indotta dal pressing difensivo degli avversari. Resta da capire se il modulo sarà confermato domenica nel match casalingo col Cesena. L’arrivo di Saporiti e il recupero dell’attaccante Gigi Scotto potrebbero indurre a provare nelle prossime gare anche il 4-2-3-1, con tre giocatori sulla trequarti alle spalle dell’unica punta (Scappini o Diakite). Di sicuro il nuovo tecnico in queste prime partite punta alla concretezza, ai risultati, senza badare troppo alla qualità del gioco, in un campionato dove peraltro le partite vengono decise dalle giocate dei singoli più che dalla complessiva mole della manovra offensiva.

Il neo acquisto Fabriani

Classe 2001, alto 183cm, Cristian Fabriani proviene dalla Fidelis Andria dove ha disputato 14 gare. Anche nella stagione scorsa era in C ma col Campobasso, dove si è guadagnato la promozione in Terza Serie e una maglia da titolare in 26 partite su 29. È un terzino destro per attitudine, occasionalmente gli è capitato di fare il centrale. Ma è proprio sulle corsie esterne della retroguardia che la Torres ha bisogno di giocatori, visto l’infortunio a Ferrante e il perdurare dei problemi fisici di Heinz. Domenica scorsa come terzino destro ha giocato Lombardo, a sinistra al posto di Girgi è stato impiegato Liviero. Sia col modulo 4-3-1-2 sia col 4-2-3-1 i due esterni della difesa devono essere in grado di contenere e spingere.