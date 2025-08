«Sarà una struttura più inclusiva e accessibile a tutti» 

«Con la riqualificazione del mercato di San Benedetto, i cittadini potranno fruire di un mercato più funzionale, sicuro e accessibile, mentre gli operatori avranno a disposizione ambienti all’altezza del lavoro che svolgono ogni giorno».

Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra, commentando l’approvazione della delibera con il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, che costerà oltre trenta milioni di euro. «L’accessibilità è uno dei pilastri del progetto: verranno abbattute le barriere architettoniche e ripensati completamente gli accessi, in modo da rendere la struttura davvero inclusiva per tutte e tutti», ha evidenziato. «Si tratta indubbiamente di un investimento strategico importante che permetterà di restituire pienamente al mercato di San Benedetto il ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita economica e sociale della città. Si tratta di un passo cruciale per un'opera strategica che mira a trasformare uno dei luoghi più iconici della città, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

