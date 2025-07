«Sarà una stalla etica e green» 

«Nessun complesso industriale bensì una fattoria etica e sostenibile: sarà garantito il benessere animale e il rispetto dell'ambiente». Il presidente della Cooperativa produttori Arborea, Walter Mureddu, illustra il progetto della stalla che dovrebbe sorgere lungo la provinciale Sardara-Pabillonis, a due chilometri e mezzo dagli stabilimenti termali di Santa Mariaquas. «Avrà a regime circa 1.000 bovine da latte e 600 tra vitelline e manze per la cosiddetta rimonta», precisa: «Sono previste – aggiunge – le installazioni di un impianto fotovoltaico sui tetti delle strutture, costruite in legno per un minore impatto ambientale, e di un impianto di biogas per l'autoconsumo dell'energia e l’autoprodotto di compost per la lettiera permanente degli animali, garantendo 20 metri quadrati a ciascuno, oltre a disporre di una cinquantina di spazzole per la pulitura del manto».

La mungitura avverrà con impianto robotizzato in maniera tale che sia l'animale, precisa Mureddu, a decidere quando e quante volte essere munto. Anche l'alimentazione sarà automatizzata e gli ingredienti saranno quelli dal mangimificio di Arboera che usa per buona parte foraggi e fieni del Campidano. Per l’ambiente solo opportunità: i reflui saranno recuperati e valorizzati per la produzione di energia elettrica.

Riguardo agli odori, Mureddu precisa: «È stato individuato un protocollo, già utilizzato in altre zone d’Italia, che ne prevede il totale abbattimento. L'obiettivo è valorizzare il territorio, i suoi lavoratori e tutte le attività produttive presenti a Sardara e circondario, compreso il complesso termale con cui la Cooperativa potrebbe attuare interessanti sinergie: pensiamo a visite guidate alla fattoria etica o a progetti di ricerca e sviluppo con le Università per la salvaguardia dell'ambiente, delle acque e della biodiversità».

Massima disponibilità ad un confronto aperto con la comunità: «Siamo pronti a partecipare a qualsiasi incontro pubblico. L’occasione ci darà la possibilità di poter spiegare e raccontare nei dettagli l’intero progetto che, a nostro avviso, offre tante opportunità di crescita e nessun rischio per l'ambiente circostante». Mureddu ricorda che ad Arborea «ci sono circa 110 aziende agricole con una media di 200 capi, alcune più strutturate con 800. Parliamo di circa 22.000 animali nel comprensorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA