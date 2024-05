Sarà una salvezza ad alta quota 

Tre giornate alla fine, sette squadre che ancora non conoscono la categoria in cui giocheranno nella prossima stagione, dai 37 punti del Lecce ai 29 del Sassuolo. Il Cagliari è lì nel mezzo, con quei 33 punti che, nella sua ultima annata in Serie A, gli avrebbero garantito la salvezza, visto che i rossoblù retrocedettero con appena 30 punti, un solo in meno rispetto alla Salernitana.

Dica 33

I 33 punti attuali, con tre giornate ancora da giocare, sarebbero stati una garanzia o quasi in tutte le ultime dieci stagioni del massimo campionato. Dal 2013-14, infatti, solo in due circostanze è retrocessa una squadra che, alla trentacinquesima giornata, aveva toccato quota 33. Nel 2015-16, a tre turni dalla conclusione, il Palermo, terzultimo, era arrivato a quota 32 punti e riuscì, nei 270 minuti successivi, a riprendere e superare il Carpi, che alla trentacinquesima aveva ben 35 punti, nella stagione con la quota-salvezza più alta (il Carpi andò in Serie B con 38 punti). Due anni dopo, stagione 2017-18, l'impresa, se così si può chiamare, riuscì al Crotone, che a tre giornate dalla fine aveva 34 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Chievo terzultimo. I giallobù trovarono lo scatto vincente per salvarsi, chiudendo addirittura a quota 40 (tre vittorie su tre), mentre i calabresi scesero in B con 35 punti, superati anche dal Cagliari, che a tre gare dalla fine aveva gli stessi 33 punti di oggi. Di certo, in questa stagione, sono un'enormità i 30 punti della terzultima, l'Udinese, e, soprattutto, i 29 della penultima, il Sassuolo, ancora in corsa. Negli ultimi dieci anni, solo nel 2015-16 la penultima aveva fatto più punti (il Frosinone, a quota 30), ma aveva un pesante -5 dal quartultimo posto.

La corsa rossoblù

Il Cagliari ha tre partite per scappare dall'inferno, partendo da 33 punti, un bottino non certo tra i migliori delle ultime stagioni. Dal 2013-14 a oggi, infatti, solo due volte i rossoblù avevano fatto peggio, 28 punti, e non è un caso che in entrambe le circostanze (2014-15 e 2021-22) la stagione si sia chiusa con la retrocessione. Il punteggio migliore, a tre giornate dalla fine, sono sempre i 42 punti del 2019-20, che superano i 41 del 2016-17 e i 40 del 2018-19. Impossibile, inoltre, raggiungere la quota finale migliore del decennio targato Giulini, i 47 punti totali del 2016-17, col Cagliari neopromosso guidato da Rastelli, arrivato all'undicesimo posto e a -1 dalla Sampdoria decima. Nel 2019-20, il Cagliari di Zenga, subentrato a Maran, si fermò a quota 35. Il punteggio più basso restano invece i 30 punti finali dell'ultima esperienza in A, che come detto costarono la retrocessione.

