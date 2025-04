«Sarà una Pasqua colma di significati» 

Tradizione, arte, cultura e spiritualità impreziosiscono la Settimana Santa massargese anche grazie all’aggiudicazione di un bando regionale.

«Vivremo una Pasqua colma di significati di forte richiamo sia per la nostra comunità che per i visitatori ed i fedeli in arrivo. Con queste rappresentazioni ravviviamo il ponte culturale con Gerusalemme con cui condividiamo l’inestimabile ricchezza degli ulivi secolari», osserva la sindaca Debora Porrà. Il ricco programma parte domenica alle 9.45 con la Benedizione delle palme accompagnata dal coro Bachis Sulis di Aritzo. L’evento clou sarà lunedì alle 17 all’uliveto de s’Ortu Mannu dove si terrà la pièce teatrale “Passio Christi” e “Il Tradimento di Cristo nell’orto degli ulivi” (regia e testi inediti di Gianluca Medas). Per l’occasione mini bus da Iglesias alle 16, prenotazioni allo 0781 274507. «Traslato ai nostri - spiega Gianluca Medas - il tradimento di Giuda è quello delle Nazioni che scelgono la guerra per portare la pace ma la costante di questa storia è la vittoria dell’amore sulla morte». Ancora rappresentazioni teatrali giovedì a Casa Fenu (ore 17) con la celebrazione della cena del Signore che prevede la rievocazione della “Lavanda dei piedi”. Sempre Casa Fenu (14.30) ospiterà l’indomani la processione con fiaccolata per la morte di Cristo e l’antica tradizione de “Su Scravamentu”. Sabato alle 20.30 (Casa Fenu) la Veglia Pasquale e la rappresentazione toccante de “Il pianto di Maria”. Si chiude trionfalmente a Pasqua in piazza Pilar dove alle 10 si terrà il rito de “S’Incontru” accompagnato dal tenore Murales di Orgosolo.

