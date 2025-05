Sarà una fiera dai grandi numeri 

Oltre 300 espositori pronti a raccontare la ricchezza di un territorio che non smette di sorprendere. Torna a Carbonia, il 7 e l’8 giugno prossimi, uno degli appuntamenti più attesi del panorama fieristico sardo: “Il Sulcis Iglesiente espone”, giunto alla 19ª edizione. Obiettivo: valorizzazione dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo isolano. Promossa dal Consorzio fieristico sulcitano, la manifestazione si conferma punto di riferimento per produttori, artigiani e visitatori provenienti da tutta la Sardegna.

A rendere ancora più coinvolgente l’edizione di quest’anno sarà un cartellone spettacolare mai così ricco, pensato per soddisfare un pubblico eterogeneo e appassionato. «Abbiamo voluto ricambiare l’entusiasmo delle decine di migliaia di persone che ogni anno affollano la fiera», spiega Mauro De Sanctis, presidente del Consorzio: «Grazie al sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Carbonia, abbiamo costruito un programma che punta in alto, ma con radici ben salde nella nostra identità».

Sabato 7

Ad aprire la fiera, sabato 7 giugno, sarà una giornata scandita da appuntamenti per tutti: si parte alle 16 con l’apertura degli stand espositivi, i giochi per bambini e i punti ristoro. Alle 18, in piazza del Minatore, spazio alla tradizione con il battesimo della sella a cura dell’Asd Meurreddus. Alle 19, lo chef Pier Paolo Argiolu proporrà uno show cooking in piazza Roma, preludio all’inaugurazione ufficiale delle 19,30, accompagnata dalla fanfara dei Bersaglieri. Ma il momento clou è atteso per le 22, quando sul palco di piazza Roma salirà Al Bano, icona della musica italiana con oltre 25 milioni di dischi venduti in carriera.

Domenica 8

La domenica, 8 giugno, si aprirà alle 10 con la mostra di auto d’epoca curata dal Circolo Sardo Automoto d’Epoca Scq. Alle 18, nuovo raduno folk e battesimo della sella, seguiti dalla performance dei suonatori di launeddas "Sonos antigos", guidati dal maestro Franco Melis. Alle 18,30, sempre in piazza Roma, il concerto “Non fermiamo la tradizione” con Ambra Pintore e il suo ensemble, un mix di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee.

Alle 19,30 spazio alla danza con il Ballu Tundu, appuntamento collettivo che ogni anno richiama decine di gruppi e appassionati da tutta l’Isola. Gran finale alle 22 con la cantautrice Cristina Fois e lo spettacolo comico di Alessandro Pili, alias “il Sindaco di Scraffingiu”.

Iscrizioni aperte

Sono intanto ancora aperte le iscrizioni per artigiani, hobbisti e produttori locali interessati a partecipare come espositori a una manifestazione che, anno dopo anno, continua a raccontare con passione e orgoglio il cuore autentico del Sulcis Iglesiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA