Sarà una donna la candidata del centrodestra? 

Ma è davvero così? Per il momento sicuramente sì. Il nodo del nome del sindaco è un passaggio tutt’altro che secondario. Ufficialmente non circolano ancora nomi anche se, a mezza voce, si dice che ci sarebbero le candidature di Garau e di Venturelli mentre viaggia a fari spenti Fratelli d’Italia che, essendo il partito di maggioranza relativa, ha una sorta di diritto di prelazione sullo scranno più alto di piazza Repubblica. Che nome potrebbe uscire dai meloniani? «Vorremmo scoprirlo anche noi», dice sorridendo Scano, accompagnato da Fabrizio Esposito, altro esponente del partito berlusconiano. Davvero il nome è così blindato? In città qualche ipotesi si fa. In particolare, circola sempre più insistentemente la voce che la candidata sarà Niside Muscas. Una figura nota ad Assemini: «30 anni», scrive nel suo profilo Linkedin, «nella pubblica amministrazione di cui 20 al controllo della spesa pubblica; da sempre impegnata attivamente nel sociale e nel mondo cattolico come attivista e formatore attivo nel mondo politico in prima linea e in back office».

INVIATO

Assemini. «Stiamo lavorando da mesi sul programma, troveremo la quadra anche sul nome del candidato», dice Gigi Garau, punto di riferimento del Psd’Az cittadino. «C’è grande armonia tra noi perché abbiamo costruito la coalizione intorno a un progetto», gli fa eco Massimo Carboni di Fratelli d’Italia. «L’esperienza del passato ci ha insegnato tante cose», chiarisce Tonio Scano di Forza Italia, sconfitto alla precedente tornata elettorale proprio perché il centrodestra si è presentato diviso. «Nessun problema tra noi», ribadiscono Matteo Venturelli (Udc) e Gianni Nioi (Lega).

I candidati

Ma è davvero così? Per il momento sicuramente sì. Il nodo del nome del sindaco è un passaggio tutt’altro che secondario. Ufficialmente non circolano ancora nomi anche se, a mezza voce, si dice che ci sarebbero le candidature di Garau e di Venturelli mentre viaggia a fari spenti Fratelli d’Italia che, essendo il partito di maggioranza relativa, ha una sorta di diritto di prelazione sullo scranno più alto di piazza Repubblica. Che nome potrebbe uscire dai meloniani? «Vorremmo scoprirlo anche noi», dice sorridendo Scano, accompagnato da Fabrizio Esposito, altro esponente del partito berlusconiano. Davvero il nome è così blindato? In città qualche ipotesi si fa. In particolare, circola sempre più insistentemente la voce che la candidata sarà Niside Muscas. Una figura nota ad Assemini: «30 anni», scrive nel suo profilo Linkedin, «nella pubblica amministrazione di cui 20 al controllo della spesa pubblica; da sempre impegnata attivamente nel sociale e nel mondo cattolico come attivista e formatore attivo nel mondo politico in prima linea e in back office».

I rischi

Ma, se finora le cose sono filate lisce, questo non significa che tutto sia scontato. «Non ci sarà alcuna spaccatura», dicono tutti in coro. Anche se nelle trattative bisogna sempre andare cauti. «Nessun problema», chiarisce Venturelli, «se non viene calpestata la dignità delle forze politiche». Il che, tradotto dal politichese, significa che Fratelli d’Italia non dovrà fare la parte del leone, lasciando agli altri le briciole. Anche perché l’obiettivo, come ribadisce Garau, è confermare lo schema che governa la Regione. «Il Psd’Az non né di destra né di sinistra. È un partito che, per il bene della Sardegna, è pronto ad allearsi anche con Belzebù». Un altro invito a Fd’I, per intendersi, a non tirare troppo la corda.

Il panorama

La tentazione, d’altronde, potrebbe essere forte, visto che, attualmente, gli avversari del centrodestra, sono spaccati: c’è già il candidato del Movimento 5 Stelle (Gianluca Mandas) mentre il Pd è spaccato (ma, secondo gli osservatori della politica asseminese, alla fine, i democratici e i grillini troveranno l’accordo su un nome comune). Ma, soprattutto, c’è la candidatura dell’ex sindaco pentastellato Mario Puddu. Che deve cercare compagni di viaggio. Chi? Magari, anche una parte del centrodestra (vista che viene da una storia di sinistra, è difficile immaginarlo, però, al fianco di Fratelli d’Italia o della Lega). Ad alimentare queste voci anche il fatto che Puddu è legato, sia per amicizia che per affari, a Scano. «Ma noi», si affretta a smentire l’esponente di Forza Italia, «siamo fedeli alla coalizione. Siamo tanto fedeli che, addirittura, rinunciamo a presentare un nostro candidato». Solo voci, appunto. «Anche perché nessuno ci ha contattati», dice il sardista Garau. «E, comunque», aggiunge l’Udc Venturelli, «il nostro progetto politico è un altro». La chiusa arriva dal leghista Nioi. «C’è un clima disteso nella coalizione. No, non esiste il rischio di spaccature. Poi, vedremo quello che accadrà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata