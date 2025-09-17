Sarà un weekend per tutti i gusti 

La scelta è ampia. Nelle tavole allestite nei paesi della provincia ci sarà di tutto e di più: dai piatti più raffinati preparati da chef stellati a pietanze povere e saporite.

Il patto mancato

Questo fine settimana andrà in scena un pacchetto ricco di eventi culinari per tutti i palati, organizzato da Comuni e Pro loco. Talmente vario che sembra proprio che il patto che nel 2018 avevano sancito diverse associazioni turistiche oristanesi per evitare l'accavallarsi degli eventi sia di fatto saltato.

Festival della bottarga

Si comincia domani a Cabras con il Festival della Bottarga, un “grande evento regionale” di tre giorni con tanti chef che cercheranno di esaltare il prodotto tipico della laguna, come anche i ristoratori locali. E poi degustazioni, show cooking, incontri con esperti, laboratori del gusto dedicati a olio, riso e pasta. Poi rassegne letterarie, visite guidate, mostre, laboratori sulla pesca e sulla preparazione delle uova di muggine e la tradizionale mostra mercato. Tanto attesa la ruota panoramica già allestita in piazza Stagno.

Pasta a tavola

A Santa Giusta , sabato alle 20.30, torna Malloreddando, degustazione gratuita di malloreddus alla campidanese organizzata dalla Pro Loco. Il presidente Vittorio De Lauso: «Il nostro evento non era mai capitato in concomitanza con tanti altri ma è anche vero che noi da 11 anni organizziamo questa sagra in occasione di Santa Severa. Da noi vengono gli appassionati, e poi chi magari non vuole spendere». A Baradili il raviolo sarà protagonista assoluto per due giornate. La degustazione sarà anche in questo caso gratuita. A Ula Tirso contro alla rovescia per la 22esima edizione della sagra de sos cannisones, la pasta tipica del paese del Barigadu.

Vernaccia

A Solarussa c’è “Vernaccia e tradizioni”, manifestazione giunta alla sua 43ª edizione. Sabato e domenica il centro del paese diventerà un luogo di incontro dove si potrà riscoprire l’antica tradizione legata alla produzione del vino. E sabato la Pro Loco organizza una cena con piatti legati alla tradizione contadina. «Anche noi inizialmente abbiamo suggerito all’associazione di cambiare data – afferma il sindaco, Mario Tendas - ma è anche vero che l’uva adatta per l’evento c’è in questo periodo. E poi vengono coinvolti gli studenti quindi dovevamo aspettare l’apertura delle scuole. Ma è giusto dire che con Cabras competere è difficile, per tutti».

