«Sarà un super torneo» 

Impossibile mettere in piedi una ipotetica lista di partecipanti. Volandri sottolinea: «A Phoenix, il primo Super Challenger della stagione, hanno partecipato tennisti di alto livello come il nostro Berrettini, Gasquet, Monfils, Bublik, giocatori usciti subito da Indian Wells e in corsa per Miami. Facile immagine che questo potrebbe accadere anche per il secondo Super Challenger, ovvero con i primi eliminati da Madrid che sceglieranno il Tc Cagliari per preparare Roma». Con Volandri c’è stato il tempo di affrontare il caso Berrettini, in un momento poco felice della sua carriera: «Capita a tutti, campioni o meno, di attraversare un periodo nero. È successo a Medvedev, Zverev, perfino Djokovic, si torna in forma solo con il lavoro. Ho sentito Matteo poco dopo la sua eliminazione da Phoenix, era già in campo».

In mezzo fra questi due “giganti” della terra battuta, ecco Cagliari, con il suo Super Challenger da 175 punti. «Sarà sicuramente un gran bel torneo», sottolinea Filippo Volandri, il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, intervenuto in diretta nello speciale di ieri pomeriggio su Radiolina curato da Lele Casini. Volandri, che sta seguendo con attenzione le prestazioni dei giocatori azzurri, compresi i più giovani, è sicuro: «Cagliari, anche grazie al clima e all’organizzazione che mette in campo, sarà sicuramente scelta per un avvicinamento graduale al 1000 Bnl di Roma, dopo il torneo giocato in altura a Madrid».

Quaranta giorni e il primo “quindici” dell’Atp 175 di Cagliari sarà realtà. Mentre nel circolo di Monte Urpinu si lavora mattina e sera per allestire i campi e la struttura in tempo per il Super Challenger del primo maggio, la stagione agonistica è già nel vivo. Si è chiuso il Masters 1000 di Indian Wells, è già partito quello di Miami, poi si sbarcherà in Europa per il 1000 di Monte Carlo, l’Atp 500 di Barcellona, quindi il Masters 1000 di Madrid e a seguire il “super” 1000 del Foro Italico, a Roma.

In campo

Chessa

Su Radiolina è intervenuto anche l’assessore regionale al Turismo, il vulcanico Gianni Chessa. «Ho puntato sul grande tennis, d’intesa con il presidente nazionale della federazione Angelo Binaghi, teniamoci stretto questo torneo anche nei prossimi anni. Cagliari sarà ammirata in tutto il mondo grazie alle riprese televisive, il tennis – così come il padel – sono veicoli di promozione per la nostra Isola, io ci credo».

