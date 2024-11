Sarà un Natale in grande stile 

Quest’anno il Natale si accenderà anche a Selargius. I presupposti ci sono tutti: le risorse in primis - oltre 100mila euro - sino al programma di iniziative work in progress spalmate in centro città e nei due quartieri di Su Planu e Is Corrias.

Tanti appuntamenti

Si punta sulle manifestazioni dedicate ai bambini con le famiglie - baby dance, animatori vestiti a tema e parate di Natale - ma anche sui dj set la sera con la speranza di coinvolgere i commercianti - e magari l’apertura serale di negozi e locali in centro - per avere una ricaduta sul tessuto produttivo cittadino. E dopo il successo della serata dance a inizio ottobre, si sceglie di nuovo via San Martino come fulcro delle iniziative in programma a dicembre, insieme al parco di Si ‘e Boi dove ci sarà la tradizionale casa di Babbo Natale.

La mappa

Torna la magia del Natale, quindi, dopo anni di stop causa ristrettezze economiche che avevano costretto il Comune a risparmiare sui festeggiamenti. Tanto da tagliare anche sulle luminarie, riaccese lo scorso anno in extremis. Stavolta a disposizione c’è un tesoretto di oltre 100mila euro, tra fondi comunali e una parte finanziati dalla Regione. Oltre a via San Martino e piazza Si ‘e Boi - dove si svolgeranno la gran parte degli spettacoli - l’amministrazione di piazza Cellarium sceglie anche il sagrato della parrocchia di San Tarcisio - a Is Corrias - e il parco dei bambini a Su Planu come palcoscenici naturali.A giorni partirà il bando per affidare la gestione delle iniziative in programma per tutto dicembre. Nel frattempo si sta completando l’installazione delle luminarie nelle vie principali.

Il sindaco

«Quest’anno Selargius avrà un Natale mai visto, grazie a un importante investimento che ci consentirà di realizzare una serie di eventi che regaleranno il giusto clima festivo, non solo in centro ma anche nei quartieri di Su Planu e di Is Corrias», il commento del sindaco Gigi Concu. «Gli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive hanno predisposto un calendario fitto e capace di accontentare i più piccoli e le famiglie, un programma che la ditta affidataria del bando saprà certamente realizzare nel migliore dei modi. Le risorse sono sempre troppo poche», dice Concu, «in questo senso l’impegno è stato investire soprattutto nel sorriso dei tanti bimbi selargini che attendiamo alle varie manifestazioni».

