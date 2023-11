Sarà un Natale da ultima spiaggia 

Ci saranno i mercatini, le parate, i concerti in piazza. E nuove luminarie. È gia conto alla rovescia per le festività natalizie e Tortolì e Lanusei si organizzano. Per i commercianti le feste di fine anno rappresentano la scialuppa di salvataggio per una stagione invernale cominciata malissimo, complici i 10 gradi sopra la media e la generale crisi economica che attanaglia le famiglie. Comuni e Pro Loco si candidano a guidare la regia degli eventi. A Tortolì lavorano anche per organizzare il Capodanno in piazza, in linea con l’evento del 2023. Attesa per il nome dell’artista che si esibirà, quasi certamente in piazza del multipiano.

Tortolì in festa

Al netto delle temperature e delle previsioni, Tortolì indosserà l’abito della festa per tutto dicembre. La passerella naturale tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio sarà il fulcro degli eventi, ma l’idea della Pro loco Rocce Rosse, con il patrocinio del Comune, è anche quella di non trascurare le zone meno centrali.

La Pro Loco

«Oltre a Tortolì allestiremo un maxi albero anche ad Arbatax e a Porto Frailis», conferma Fabrizio Palmas, 39 anni, presidente dell’associazione turistica. «Stiamo già avviando i discorsi, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Ma andiamo verso un programma che prevede allestimenti e una parata alla vigilia di Natale. In più allestiremo il villaggio di Babbo Natale e i mercatini». L’idea di massima è accendere le luci della festa durante tutto il mese: «Stiamo valutando di animare i fine settimana di dicembre con degli eventi», è l’annuncio del presidente Palmas.

Preparativi a Lanuse i

I bambini e le famiglie sono al centro del progetto che il Comune di Lanusei in collaborazione con la Pro Loco stanno pianificando in vista del mese più magico dell’anno. L’atmosfera va creata e il commercio trainato.

L’assessora

«Se escono i bambini escono anche le famiglie», dice Francesca Loi, titolare dell’assessorato comunale al Turismo. Il Comune ha beneficiato di un contributo dalla Camera di commercio di Nuoro nell’ambito dell’iniziativa Natale nel cuore della Sardegna. Somma che può estendersi fino a 14.700 con un cofinanziamento comunale. Serviranno per creare un clima di festa. «Voglio addobbare tutte le vie del commercio, anche quelle non centrali. Dobbiamo sostenere il commercio in un momento non facile e rendendo decorosi gli ambienti si invoglia la gente a fare la passeggiata».

Con la Pro Loco il Comune organizzerà i tradizionali mercatini ed è in fase di studio una novità: «Una videoproiezione, durante tutto il periodo natalizio, per promuovere gli eventi e il territorio di Lanusei. Stiamo pianificando questa iniziativa insieme a un videomaker affermato».