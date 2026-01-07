Sarà un Giro di successo 

Il conto alla rovescia per il ritorno del Giro di Sardegna di ciclismo è arrivato a -49 giorni. La corsa in cinque tappe si disputerà dal 26 febbraio al 1° marzo e sarà la prima della Coppa Italia delle Regioni, il circuito voluto dalla Lega Ciclismo Professionisti per rilanciare il movimento italiano. La seconda sarà il Giro della Magna Grecia, altra novità. Martedì a Cagliari il Giro sarà svelato con i principali dettagli, come sempre nella sala dell’assessorato al Turismo della Regione che della manifestazione è l’inevitabile partner.

«Sento che è molto atteso», attacca il presidente della Lega, Roberto Pella. «Uno degli impegni da parte della Lega insieme alla Conferenza delle regioni era di portare il ciclismo a toccare tutte le regioni italiane e di conseguenza una regione come la Sardegna che storicamente è sempre stata in prima fila in questa tradizione, con una grande presenza, una grande partecipazione anche di pubblico. E uno degli impegni che ci eravamo presi è che vogliamo arrivare entro il 2027 a toccare tutte le regioni».

Come mai la scelta del Gs Emilia come organizzatore?

«Intanto la corsa è portata avanti dalla Lega Ciclismo Professionistico. Il GS Emilia già in passato aveva organizzato i vecchi giri della Sardegna e già dal giorno successivo alla presentazione della Coppa Italia delle Regioni a Bruxelles (e c'era anche la presidente Todde), ci sembrò che potesse riproporsi per poter mettere in campo questa corsa, anche se l'organizzazione la stiamo seguendo pure noi».

Si riuscirà a sostenere il Giro di Sardegna nel tempo, con un progetto pluriennale?

«Io credo che la scelta della Regione vada in quella direzione, per ridare all’evento quella attenzione e quel valore che ha rappresentato nel passato. Credo che sia importante e doveroso far sì che questo sia un evento che possa continuare negli anni. Abbiamo una forte collaborazione con l'assessore Cuccureddu, che avendo fatto per tanti anni il sindaco sa benissimo che questi eventi si trasformano in progetti concreti quando c'è il coinvolgimento dei territori. E la Regione lo sta facendo».

È sempre il turismo il motore...

«Il Giro di Sardegna si svolge nella fine di febbraio, il momento in cui una marea di persone inizia a prenotare i viaggi per la stagione. Cerchiamo anche di destagionalizzare, quindi la vedo un'ottima scelta. Per le corse che sono partite l'anno scorso, quest'anno c'è una richiesta enorme da parte delle squadre e sono certo che questo Giro saprà far ben conoscere e apprezzare la Sardegna, mettendo in risalto le qualità paesaggistiche, storiche, culturali di una regione fantastica. Saprà attirare un'attenzione mediatica enorme da tutto il mondo: vedere sfrecciare corridori in luoghi così, sono certo che determinerà un’audience molto alta».

Che percorso sarà?

«Il percorso l'abbiamo voluto condividere con gli attori istituzionali della Regione, con il fine di valorizzare al meglio i territori. Posso dire che ho apprezzato che la Regione Sardegna abbia voluto toccare, si può dire, tutta l'Isola dal nord al sud, dalle aree interne alle aree costiere e questo credo che sia il valore. Dopodiché, il percorso è basato anche sul periodo dell'anno, perciò servirà da preparazione per molti corridori in vista delle corse classiche italiane ed europee in programma a partire da metà marzo e poi dei grandi giri. Il valore della corsa è anche la data, all'inizio della stagione. Se, come sono le intenzioni nostre e della Regione, continuerà nel tempo, in pochissimi anni diventerà una delle corse più partecipate, non solo italiane, ma oserei dire a livello mondiale perché in quel periodo lì, a febbraio, un clima mite come ha la in Sardegna non lo troviamo da nessun'altra parte d'Europa. Il ciclismo ha la capacità di attrarre il turismo di chi guarda le corse in tv anche solo per ammirare i paesaggi. L'Italia è un Paese sempre molto ambito, molto amato, e lo sarà ancor più la Sardegna, perché le strade sono molto buone e non c'è l’affollamento che c'è altrove. Quindi credo che si possa fare anche una corsa che si leghi bene anche il tema della sicurezza».

Perché investire nel ciclismo?

«Perché la sua bellezza risiede in tre prerogative che gli altri sport non hanno. La prima - e lo dico da sindaco - è che non c'è nessun evento sportivo che valorizzi i territori come una corsa ciclistica. Secondo: è l'unico sport che consente a tutte le persone di partecipare, perché non si paga, perché passa sotto casa e anche la gente che lo vede in televisione, poi a un certo punto scende sulla strada o si affaccia dal balcone per vederlo passare sotto casa. Terza cosa, molto importante in un momento in cui c'è necessità di socializzare: riporta la gente a vivere anche il senso di comunità, perché non è uno sport divisivo, ma a prescindere da chi si tifa, alla fine tutti applaudono tutti, non solo i propri beniamini o solo gli italiani. Questo credo che sia l'aspetto più bello».

