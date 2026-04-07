Sarà un derby da brividi 

Fari puntati sul derby. Questa sera (palla a due alle 21) il PalaPirastu riapre le porte per la sfida tra Esperia Cagliari e Klass Sennori, valida per il 27° turno della Serie B Interregionale. Per entrambe si tratta di una gara dal peso specifico notevole. La Confelici, in particolare, non può permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico: nelle ultime quattro giornate di regular season serve un cambio di passo per consolidare la zona playoff. Il quinto posto, oggi nelle mani di Angri, appare complicato da raggiungere, ma la squadra di coach Federico Manca ora deve guardarsi anche alle spalle per evitare brutte sorprese blindare il prima possibile la post season.

Dall’altra parte arriva una Sennori in crescita, reduce dal successo nello scontro salvezza da dentro o fuori contro l’Antoniana che ha rilanciato le ambizioni di permanenza nella categoria. Un derby dal sapore particolare anche fuori dal campo, alla luce del gemellaggio tra le tifoserie nella gara d’andata, vinta dall’Esperia a Sorso (59-76) grazie a una poderosa accelerazione nel secondo tempo. Ma oggi i valori appaiono più vicini e il pronostico resta aperto.

Serve continuità

I rossoblù cercano risposte dopo un periodo complicato, segnato da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. A pesare sono stati soprattutto i cali nei finali di partita, che hanno vanificato prestazioni per larghi tratti anche positive, come accaduto contro Angri e Avellino. Coach Manca si aspetta maggiore continuità e un apporto più incisivo da Marco Giordano, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo i lunghi mesi di stop che hanno seguito l’operazione al ginocchio. «Per vincere servirà fluidità per tutti i 40 minuti», sottolinea il capitano Daniele Locci, «ci saranno momenti difficili, ma dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco. È una partita fondamentale: con poche gare rimaste, ogni risultato pesa per l’ingresso nei playoff».

Klass in fiducia

La Klass Sennori arriva a Cagliari con fiducia e senza alcun tipo di timore reverenziale. La squadra di coach Longano ha cambiato passo nelle ultime settimane e crede concretamente nella salvezza diretta. Determinante il ritorno su buoni livelli del lungo Jiri Hubalek, così come quello di Obinna Nwokoye sotto canestro. Sul perimetro resta una minaccia costante il play Luca Sanna, capace di accendersi dall’arco. «È una partita fondamentale per entrambe», spiega Andrea Cordedda, «per noi può valere punti pesanti in chiave salvezza, mentre loro vorranno reagire dopo le ultime sconfitte. Il derby è sempre speciale e stimola a dare qualcosa in più».



RIPRODUZIONE RISERVATA