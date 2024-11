Sarà un Capodanno da record 

Sette hotel cittadini aperti per le festività con un soggiorno minimo richiesto di due notti. Il Capodanno ad Alghero a detta degli imprenditori turistici promette bene. «Meglio di Ferragosto - conferma Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi - è il giorno dell’anno maggiormente occupato». E se i 1500 posti letto in albergo andranno a ruba, ce ne sono altrettanti disponibili nelle strutture extra alberghiere. «Il target è costituto da clienti sardi - prosegue Visconti - perché il Cap d’Any è un prodotto rivolto principalmente a un turismo interno». Le prenotazioni stanno già arrivando, da quando è stato annunciato il concerto di San Silvestro con i Negramaro. Ma anche prima. Perché la festa in piazza ad Alghero è una tradizione che dura da quasi trent’anni e molti visitatori non ci vogliono rinunciare, a prescindere dal nome della star ingaggiata per lo spettacolo musicale.

Cenoni per tutte le tasche

È iniziata pure la corsa alle prenotazioni del cenone di Capodanno, l’immancabile appuntamento con i sapori della tavola. Menù per tutte le tasche a partire da 70 euro fino ad arrivare a 150 per iniziare il 2025 con gamberi e calamari.

«Ci sarà l’imbarazzo della scelta - dice il ristoratore Mario Daga - per una cena che non andrà oltre le 23.30 per dare modo agli ospiti di alzarsi dalle tavole e prendere parte ai festeggiamenti in piazza».

Lo chef Cristiano Andreini, al Refettorio, proporrà un menù degustazione, con i prodotti di stagione e contaminazioni esotiche.

C’è anche chi, dai tempi del Covid, ha mantenuto la formula del delivery, come il ristorante Alamo che prepara delle ricche paelle alla catalana per chi preferisce un cenone casalingo senza la fatica di dover cucinare. «Abbiamo pochi tavoli nel nostro locale - spiega Francesco Deriu - e alla fine conviene fare così. Stiamo già cominciando a ricevere le prime richieste».

L’evento

Nato in sordina nel 1995 con un concerto del cantautore sardo Piero Marras in piazza Sulis, la festa algherese è cresciuta di anno in anno in maniera esponenziale. Per questa edizione la Fondazione Alghero ha scelto la band salentina dei Negramaro con Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea De Rocco (campionatore) e Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing) che ripercorreranno ad Alghero le tappe musicali che li hanno resi celebri al grande pubblico.

Al di là della lunga notte di Capodanno, il cartellone degli eventi, che prenderà il via l’8 dicembre, proseguirà fino all’Epifania con musica, teatro e attività per i più piccoli.

