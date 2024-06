Sarà un campionato d’Eccellenza 

Con la delusione patita dall’Ossese, fermata dal Terni nei playoff nazionali solo a pochi minuti dal termine della gara domenica scorsa, sono occupate quasi tutte le caselle del nuovo campionato di Eccellenza. Un torneo che si annuncia di altissimo livello, se possibile più di quello appena terminato. Tanti i club blasonati che si presenteranno al via, e resta l’incertezza - al momento - sull’esatto numero di squadre partecipanti. Mancherà l’Ilvamaddalena, promossa in Serie D dopo aver annichilito le avversarie, ma ci sarà il Budoni, retrocesso dalla quarta categoria e dunque in ipotesi grande favorito della competizione.

Dalla Promozione sono saliti il Monastir (che ha dominato il girone A) e la gloriosa Nuorese dopo un’appassionante corsa a tre con Alghero e Usinese, in attesa di sapere le decisioni sul probabile (praticamente certo) ripescaggio dei catalani vincitori dei playoff. Insomma, passate le vacanze estive scenderanno in campo numerose squadre pronte a battagliare per ottenere un posto al sole. Non mancheranno, come ogni stagione, le delusioni. Ma è presto, e molto dipenderà dalla campagna acquisti.

La lista

In attesa delle iscrizioni, momento in cui potrebbero emergere eventuali problemi finanziari o di altro tipo (sperando non accada), ai blocchi di partenza per ora ci saranno, in ordine di classifica, anche il Villasimius, grande sorpresa della passata stagione, il Tempio, la Ferrini Cagliari, il Ghilarza, il Barisardo, l’Iglesias, il Taloro Gavoi, il Li Punti, il Calangianus, il San Teodoro, il Carbonia. Nomi importanti che vanno a completare un torneo da 15 squadre che salirebbe a 16 nel momento in cui diventasse ufficiale il ripescaggio dell’Alghero.

Se poi, ipotesi oggi non alle viste, la Federazione dovesse decidere di organizzare un campionato a 18 club, i primi nomi della lista potrebbero essere Usinese (sconfitto nella finale playoff) e Terralba (terzo nella speciale classifica degli spareggi).

Grandi nomi

La competizione si annuncia incerta. Il Tempio vuole tornare a calcare campi più consoni alla sua gloriosa storia, il Carbonia ha intenzione di dimenticare le ultime disavventure (poche settimane fa si è salvata solo ai playout) e lottare per il vertice da club importante qual è, l’Iglesias non è da meno, la Ferrini Cagliari ha tutto quel che serve per disputare un altro torneo di vertice, il Villasimius parte da una base ottima e può ripetersi, il San Teodoro ha in rosa tra gli altri anche il capocannoniere dell’ultima stagione (Alessio Mulas), la Nuorese (pur neopromossa) non ha bisogno di presentazioni. Insomma, abbastanza per ritenere che sarà un campionato appassionante. (an. m.)

