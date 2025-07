«Sarà un Atletico giovane» 

L’Atletico Cagliari riparte dal tecnico Carlo Saba. Il sodalizio di via S’Arrulloni annuncia l’allenatore in vista del prossimo campionato, il sesto consecutivo in Promozione. Per Saba si tratta di un ritorno nel club che aveva guidato quando militava in Seconda e Prima categoria e che ha condotto in Promozione nel 2020 per la prima volta nella sua storia.

Nelle ultime quattro stagioni ha allenato l’Uta, trascinandolo prima alla conquista della Promozione e poi alla salvezza. L’obiettivo della nuova guida biancorossoblù è puntare sui giovani della scuola calcio élite del club, riconosciuta dalla Figc come settore giovanile di terzo livello: «Uno dei motivi per cui sono tornato è la valorizzazione dei calciatori del settore giovanile», sottolinea Saba, «se dovesse presentarsi qualche occasione sul mercato la coglieremo ma il nostro più grande patrimonio sono i giovani. Inseriremo diversi classe 2008 e 2009, affiancati da quattro o cinque uomini di esperienza che avranno il compito di guidare una formazione competitiva».

Esperti

Si riparte da tre giocatori esperti: il difensore Manuel Littera e gli attaccanti Mattia Pinna e Giacomo Caddeo. A loro si aggiungono altri giovani cresciuti nel vivaio tra cui Montisci, Mereu, Aime, Morello, Poddighe, Demeglio, Farci, Polidetti e i fratelli Fabio e Francesco Porcu. «Darà un grande aiuto anche chi ha già maturato presenze in prima squadra», aggiunge il tecnico, «sul mercato stiamo scegliendo i giocatori in base alla loro duttilità tattica e all’attaccamento alla causa. Saranno fondamentali l’amicizia e il rispetto all’interno del gruppo. L’obiettivo è mantenere la categoria».

Rinforzi

Il nuovo rinforzo in porta è Mario Vacca, con un passato nel Selargius in Serie D. Per la difesa c’è l’ingaggio del difensore Mattia Marongiu, ex Sestu, mentre a centrocampo dall’Uta arrivano Giuseppe Virdis e Lorenzo Ricciardi. In attacco la new entry è Stefano Saba, ex Sant’Elena. C’è anche Leonardo Fadda, ex Castiadas, un jolly che può ricoprire più i ruoli. L’allenatore in seconda è Giampiero Poddie, tecnico della formazione Juniores cagliaritana, il preparatore dei portieri Jonathan Ollano, il massaggiatore Federico Porceddu. Confermata in blocco anche la dirigenza formata da Flavio Montisci, Massimo Pintor e Stefano Pias. Il club annuncia inoltre che realizzerà entro il campionato il nuovo campo in erba sintetica al Centro sportivo Mario Brugnera, impianto utilizzato per le sfide in casa.

