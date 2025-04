Sarà un 25 aprile con due gare di corsa 

Anche se è stata cancellata la riunione regionale assoluta su pista prevista per oggi a Quartucciu, il weekend dell’atletica nell’Isola resta piuttosto ricco. Si comincia oggi con un doppio appuntamento su strada. nell’ottava replica del Trofeo di Serramanna, sono in palo i titoli sardi Ragazzi (1 km) e Cadetti (2 km) di corsa su strada. Alle 15.30, in piazza Martiri, la Polisportiva Atletica Serramanna ha convocato anche le altre categorie. Si parte alle 16.30, la prova principale misura 7 km.

Atmosfere diverse a San Teodoro per il 9° Trofeo del Fenicottero-Currendi in Pischera-7° Memorial Alberto Ventroni, di corsa campestre. Ritrovo alle 9 al km 294 della SS125, nella zona dello stagno. Si comincia alle 10, gli assoluti corrono sui 9 km (uomini) e 6 (donne).

Anche domenica c’è una campestre, il Trofeo Olimpia 28+1, organizzato a Bolotana dall’omonima società locale. Ritrovo alle 9 a Oseddo, prove principali di 6 (maschile) e 5 km (femminile). Inizio alle 10.30.

Il “campo centrale” è perà Chia, dove si svolge la classica mezza maratona del circuito Follow Your Passion (firmata da Laguna Running), culmine della Chia Sport Week e prova unica di campionato sardo di specialità. Oltre alla prova sui 21,097 km, dalle 9.30 si corre anche sui 10 km. Infine, a Sassari, dalle 11, campionati sardi su pista di staffette Ragazzi e Cadetti. ( c.a.m. )

