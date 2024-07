Sarà supersfida nadal vs. djokovic 

PARIGI. Francia-Italia 0-2. Lorenzo Musetti batte al primo turno (6-1, 6-4) il francese Gael Monfils compiendo ana vera impresa a neppure 20 ore di distanza dalla finale persa in Croazia. Nel torneo olimpico di tennis sulla terra rossa del Roland Garros, è bravo anche Matteo Arnaldi contro l’atro nascente Arthur Fils, battuto per 6-4,7-6. Fuori Luciano Darderi, che si è arreso all’americano Tommy Paul per 6-3, 6-4. Ha sofferto, ma alla fine Rafa Nadal è riuscito a superare il primo turno: ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics in tre set (6-1 4-6 6-4) e adesso sfiderà Novak Djokovic nell’incontro più atteso, il 60° tra loro (il serbo è avanti 30 a 29).

Jasmine Paolini è l'unica italiana ancora in corsa nel singolare femminile. Le altre azzurre sono state eliminate al primo turno: Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta 6-2 7-5 dalla “atleta neutrale” Diana Shnaider, Lucia Bronzetti dalla croata Vekic 6-2 7-5, e Sara Errani dalla cinese Zheng 6-0 6-0.

In doppio, debutto ieri in tarda serata (al momento della chiusura del giornale la partita era in corso) per Andrea Vavassori e Simone Bolelli (teste di serie n. 1) con gli spagnoli Carreno Busta e Granollers.

