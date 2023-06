Sarà subito derby Sonego-Berrettini come a Stoccarda 

Londra. È subito derby italiano al torneo di Wimbledon. Matteo Berrettini, n. 37 Atp, sfiderà di nuovo Lorenzo Sonego (n. 40) che lo ha battuto a Stoccarda, facendolo uscire in lacrime dal campo. Nel primo turno del terzo Slam stagionale, che scatta lunedì sui prati dell'All England Club di Londra, il tennista romano (alla quarta presenza in tabellone a Wimbledon, con la storica finale del 2021) proverà a buttarsi alle spalle un periodo complicato e diversi tornei saltati a causa di problemi fisici. Il sorteggio del tabellone principale ha stabilito poi per gli altri quattro azzurri al via che Jannik Sinner, n. 8 Atp ed ottavo favorito del seeding, esordirà contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n.110. Per l'altoatesino è la terza volta nel tabellone principale dei Championships dove vanta i quarti raggiunti lo scorso anno quando venne eliminato da Djokovic.

Lorenzo Musetti, n. 15 Atp e 14ª testa di serie, debutterà con il peruviano Juan Pablo Varillas, n. 60 del ranking. Anche il tennista toscano è alla terza partecipazione al main draw di Wimbledon dove non ha ancora vinto un match. Marco Cecchinato se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry, mentre il debuttante Matteo Arnaldi affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n. 53 del ranking. Il numero 1 è Carlos Alcaraz, ma i bookmakers preferiscono Novak Djokovic.

Le donne

Sette le italiane al via, protagoniste di un sorteggio agrodolce. Le speranze tricolori sono affidate a Camila Giorgi (ieri sconfitta in semifinale a Eastbourne dalla russa Daria Kasatkina ,n. 9 del mondo, per 6-2, 7-5, dopo aver eliminato Jabeur e Ostapenko), opposta al primo turno a Varvara Gracheva. Per Martina Trevisan ci sarà la spagnola Sara Sorribes Tormo, per Elisabetta Cocciaretto la colombiana Camila Osorio, per Lucrezia Stefanini l'estone Anett Kontaveit, al suo ultimo torneo in carriera. Sfortunata Jasmine Paolini, sorteggiata contro Petra Kvitova, due volte vincitrice a Londra. Decisamente meno proibitive, infine, le prime avversarie di Lucia Bronzetti (Jaqueline Cristian) e di Sara Errani (Madison Brengle). Favorite, la numero 1 del mondo Iga Swiatek (ma era febbricitante) e la bielorussa Aryna Sabalenka.

