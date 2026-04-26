sarà spareggio salvezza tra tharros e uri 

L’ultima giornata della Serie C femminile non ha emesso i suoi verdetti definitivi. La Tharros infatti espugna il Peppino Sau di Usini battendo 3-1 nel derby la già salva Torres e, all’ultimo respiro, guadagna i playout come ulteriore chance per evitare la retrocessione in Eccellenza. L’impresa delle oristanesi porta le firme di Marino, Dalmedico e Figus, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Picchirallo.

Si deciderà tutto nella sfida fratricida (gara unica) contro l’Atletico Uri, sconfitto 6-0 a Moncalieri. Tra le due squadre ci sono 4 punti di differenza, insufficienti per garantire all’Uri la salvezza diretta.

In vetta

Intanto il Caprera si è ripreso la vetta d’Eccellenza (pur condivisa con la Real Sun Service): nel posticipo della penultima giornata la squadra di Angelo Cossu ha sconfitto a domicilio la Pgs Audax Frutti d’Oro per 15-0. Di Gasmi (sette gol), Baltazar (tripletta), Gonzales, Troiano, Domingos, Cabral e Brigante le reti. Da segnalare il rigore parato da Carecci e alla caprerina Ouacif. Completerà il ventunesimo turno la sfida tra Atletico Uri e Maracalagonis, posticipata a mercoledì.

Sabato invece Tortolì e Porto Rotondo hanno anticipato il match della ventiduesima giornata chiudendo la loro stagione: 6-2 il risultato per le ogliastrine a segno con Loi, Loddo, Deiana, Gessa e Incollu (doppietta). Per le ospiti le reti portano la firma di Filigheddu e Sanna. Le rossoblù chiudono al terzo posto con quarantanove punti, le galluresi con trentadue punti concludono la loro prima annata in Eccellenza in settima posizione.

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