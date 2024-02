Sarà sostituito il pino caduto sabato 

Sarà sostituito il pino crollato sabato in viale Buoncammino. Lo ha reso noto il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune che ieri ha reso noto il suo report periodico sugli interventi pianificati in città per il mantenimento e il miglioramento delle aree verdi in città.

Tra le azioni annunciate, infatti, c’è anche quella per la rimozione di un esemplare di pino dissecato in viale Buoncammino disinfezione della buca e piantumazione di sostituzione.

Previsto, inoltre, un nuovo allestimento di piante per le fioriere dell'area cani di via Brenta; cavatura di un esemplare di Ficus in viale Trieste, con valutazione di stabilità in classe D (gravità estrema), trasferimento al vivaio comunale di Corongiu per le cure post-cavatura e disinfezione della buca per la successiva piantumazione di sostituzione; intervento di manutenzione completo nell'area verde di via Jenner.

