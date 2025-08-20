VaiOnline
Siniscola.
21 agosto 2025 alle 00:21

Sarà sistemata la strada verso la conca di Locoli 

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di sistemazione della rete viaria rurale che conduce alla conca di Locoli, nel cuore del Monte Albo. La Giunta comunale di Siniscola, guidata dal sindaco Gian Luigi Farris, ha approvato nei giorni scorsi l’ultima tranche di interventi, per un investimento complessivo di circa 300 mila euro, interamente finanziati dalla Regione. L’obiettivo non è soltanto quello di agevolare l’accessibilità alla zona montana, ma anche e soprattutto quello di permettere il completamento degli studi idrogeologici avviati ormai da tempo, finalizzati alla valutazione delle acque carsiche contenute nel lago sotterraneo presente all’interno del massiccio montuoso della Baronia.

Il progetto, avviato oltre dieci anni fa grazie al primo approfondimento condotto dal Gruppo speleologico di Nuoro, era rimasto per anni nei cassetti. La drammatica siccità abbattutasi sul territorio la scorsa estate ha tuttavia riportato all’attenzione l’esigenza di individuare nuove fonti naturali d’approvvigionamento idrico, soprattutto in una logica di emergenza. «Anche se si tratta di un argomento complesso - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori - la speranza è che questo investimento porti a risultati positivi».

