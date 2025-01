Sarà sistemata la strada per Decimoputzu 

Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e il completamento della strada comunale Bruncu Is Tanas, nel territorio di Villasor. Il tratto rappresenta un collegamento cruciale con l’agro di Decimoputzu e attraversa un’area agricola, e dunque spesso trafficata da mezzi di lavoro, ma anche guidatori che vogliono raggiungere Decimoputzu senza dover fare un giro più lungo. Alla strada vi si accede dalla Statale 196.

L’intervento, del valore di quasi 81mila euro, prevede il ripristino del fondo stradale danneggiato dalle alluvioni, la risagomatura delle banchine laterali e l’installazione della segnaletica verticale per migliorare sicurezza e percorribilità.

«Le opere saranno eseguite su aree pubbliche già disponibili e conformi agli strumenti urbanistici vigenti», come riportato nella relazione tecnica. Scongiurata quindi un’eventuale acquisizione di terreni per completare l’opera

RIPRODUZIONE RISERVATA