«Sarà sempre un esempio per tutti noi» 

«Porteremo sempre con noi l’esempio dato dalla gentilezza e dallo stile di uno dei difensori più forti della nostra storia. Ciao, Comunardo». Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha voluto così salutare, attraverso un post su “X”, Comunardo Niccolai, morto all’età di 77 anni nell’ospedale di Pistoia dopo un malore.

Più o meno contemporaneamente al messaggio del patron rossoblù, c’è stato anche quello del club sul proprio sito internet e nei vari canali social: «Tutto il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Comunardo Niccolai, indimenticabile protagonista dello scudetto del 1970». E ancora: «Niccolai lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene». A chiudere due cuori, uno rosso e uno blu.

Tra gli ex compagni, invece, il ricordo commosso di Beppe Tomasini, suo compagno anche di reparto in quella indimenticabile squadra: «Era un grande giocatore, ma soprattutto era un grande amico». Si sentivano almeno una volta alla settimana. «Ultimamente, però, non mi rispondeva più al telefono e ho capito che non stava bene», rivela Tomasini, che stravedeva per Niccolai. «Essendo sempre lì accanto a lui in campo, l’ho visto marcare i più grandi del calcio, a giocatori come Altafini o Bettega non dava nemmeno il tempo di respirare». Amici da una vita. «Per quattro anni eravamo tutti insieme in foresteria, io, lui, Gigi, Nené e gli altri. Quante ne abbiamo vissute. Comunardo era un ragazzo generoso, altruista. E così lo era anche in campo». (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA