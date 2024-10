Sarà sciopero contro la manovra 

Una manovra «inadeguata»: Cgil e Uil in piazza, di nuovo senza la Cisl, contro le scelte del Governo Meloni. Per chiedere di cambiare la legge di Bilancio proclamano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre. È un'ulteriore frattura sul fronte sindacale, che riaccende lo scontro con la maggioranza. «Direi che c'è un piccolissimo pregiudizio», ironizza la premier Giorgia Meloni: intervistata da Bruno Vespa, indica i temi in manovra che ai sindacati dovrebbero piacere e sottolinea che la protesta arriva prima della convocazione di martedì a Palazzo Chigi. La Lega non usa mezzi termini e respinge ai mittenti la protesta: «Sindacati ridicoli, scioperano contro l'aumento dei redditi». La mobilitazione potrebbe trovare la sponda dell'opposizione.

Verso i cortei

Otto ore di stop e manifestazioni territoriali accompagneranno lo sciopero generale, mentre la politica inizia a immaginare le modifiche alla legge di Bilancio che, per ora, sembrano riguardare le criptovalute e l'introduzione dei rappresentanti della Ragioneria nelle società che ottengono aiuti pubblici. Arriveranno con gli emendamenti entro l'11 novembre, per chiudere la manovra prima di Natale. Ma i temi delle modifiche sembrano davvero distanti da quelli dello sciopero generale.

Le critiche sindacali

Una sfilza di critiche su fisco, salari, pensioni, sanità, sicurezza sul lavoro. Si chiede di cambiare la manovra che non risolve i problemi del Paese, anzi lo «porta a sbattere». No ai tagli, si vuole l’aumento del potere d'acquisto, il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Si prengre «i soldi dove sono»: extraprofitti, rendite e grandi ricchezze, evasione. E poi non basta la conferma del taglio del cuneo fiscale.

Le repliche del Governo

«Due sindacati di estrema sinistra scioperano contro l'aumento dello stipendio per 14 milioni di dipendenti fino a 40mila euro di reddito?», è la replica della Lega. Risponde anche la premier, che parla di «riduzione del precariato, aumento dei salari, taglio del cuneo e soldi sui redditi più bassi, aumento dell'occupazione femminile e di 3,6 miliardi presi dalle banche». Potrebbe non bastare la convocazione per il 5 novembre. Dal giorno prima via alle audizioni alla Camera: chiusura il 7 con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Una convocazione considerata tardiva e che rischia di essere solo «un’informativa», attaccano ancora Landini e Bombardieri.

