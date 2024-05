«Sarà riqualificata la pista  di pattinaggio a Campu Sa Lua» 

Riqualificare la pista di pattinaggio di piazza Italia: da anni in stato di abbandono e degrado. Questa la contropartita (o, meglio, una parte dell’accordo) che il Comune di Serramanna ha fissato per la società Sardinia bio energy, la società che gestisce la centrale elettrica e che si era impegnata con un protocollo d’intesa firmato nel 2013 a realizzare opere di infrastrutturazione pubblica per 700mila euro. L’intervento alla pista di pattinaggio, previsto nel corso del 2024, ammonta a 70mila euro, in quota parte del valore complessivo dell’intesa. «Stiamo per dare il via alla progettazione e ai conseguenti lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio: il principale ritrovo della zona Campu Sa Lua, da numerosi anni privo di attenzione», spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Moralvia Montis, che parla del cantiere prossimo. «I lavori sono volti al ripristino della pavimentazione, dei marciapiedi, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione aree verdi, inclusi ripristino della sentieristica,delle sedute in cemento e degli alberi. Fornitura e installazione, comprensivo di allaccio, di box bagno prefabbricato e installazione palco inamovibile per piccoli eventi e manifestazioni».

La pista di pattinaggio riprenderà vita. «L’intervento – prosegue Montis – prevede un costo di 70mila euro a carico del privato e, per il resto, ci sarà il cofinanziamento del Comune per la parte riguardante i camminamenti e la messa in sicurezza degli alberi e box bagno».

