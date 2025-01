Sarà rimosso il chiosco dei senzatetto 

Stop al degrado sotto i portici di via Roma. Il vecchio chiosco all'angolo con via Sassari, chiuso da anni e utilizzato come rifugio da alcuni senzatetto, sarà presto rimosso. Stessa sorte toccherà ad altre strutture abbandonate, divenute abusive in seguito alla scadenza delle concessioni, sparse in vari punti della città, tra cui un chiosco-bar in piazza dei Centomila. Ad annunciarlo, in Consiglio comunale, il sindaco Massimo Zedda, in risposta ad una recente interrogazione sul tema presentata dal consigliere Roberto Mura (del Gruppo Misto). «Abbiamo già sollecitato gli uffici competenti sia per via Roma che per altri casi di “oggetti abusivi” posizionati in città», ha riferito in aula il primo cittadino.

