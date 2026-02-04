VaiOnline
Lunamatrona.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Sarà recuperato lo scuolabus utilizzato cinquant’anni fa 

Ha accompagnato generazioni di lunamatronesi tra scuola, sport e appuntamenti culturali. Per decenni è stato un punto di riferimento per chiunque dovesse spostarsi dal paese della Marmilla e oggi è pronto a ripercorrere le stesse strade, con gli stessi obiettivi. Testimone silenzioso dei viaggi di studenti di epoche diverse, il vecchio Volkswagen T2 sarà restaurato e restituito alla comunità. Il mezzo è dei primi anni Settanta e, in occasione dell’alienazione dei veicoli comunali dismessi, l’amministrazione guidata dal sindaco Italo Carrucciu aveva assunto l’impegno di salvare e recuperare lo storico scuolabus, ora in officina.

«Mi ricordo quando ero nella squadra di pallavolo delle medie, tra il 1986 e il 1990: lo usavamo per le trasferte, che chiamavamo i “viaggi della speranza”, ma è stato utilizzato anche da tante altre generazioni», racconta una cittadina, Romina Murru.

Il mezzo necessita di un restauro a causa dei segni lasciati dal tempo e della ruggine. Il motore, invece, dovrebbe essere in buone condizioni, ma sarà comunque necessario un cambio di candele, dell’olio e una messa a punto generale. Il valore del T2 è affettivo, storico e materiale: è uno dei pochi esemplari che conserva la scritta “scuolabus” integrata nella carrozzeria.A spiegare le future destinazioni d’uso è il vicesindaco Emanuele Murru: «Una sorta di navetta in occasione di sagre e iniziative simili come le visite ai campi dei meloni o, durante Monumenti aperti, per accompagnare i visitatori tra i vari siti».

