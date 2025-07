Sarà premier Svyrydenko “l’americana” 

Kiev. Rinsaldare i rapporti con Trump e rilanciare un’economia devastata: con questi obiettivi Volodymyr Zelensky ha lanciato il più grande rimpasto di governo dall’inizio della guerra, con la vicepremier Yuliia Svyrydenko destinata a diventare premier (la seconda nella storia ucraina, dopo la pasionaria della Rivoluzione Arancione Yulia Tymoshenko) e il ministro della Difesa Rustem Umerov che andrà a fare l’ambasciatore negli Stati Uniti. La 39enne Svyrydenko, che oggi guida il ministero dell’Economia, è considerata una stretta alleata di Andriy Yermak, potente capo di gabinetto di Zelensky, e vanta forti legami con la squadra di Trump, dopo aver guidato il negoziato sui minerali col segretario al Tesoro Scott Bessent, che hanno portato all’accordo sui minerali. Avrà il compito di «trasformare il potere esecutivo», traducendo in fatti le necessità di «cambiamenti» invocate da Zelensky: nella difesa, per «incrementare la produzione nazionale di armi», e nell’economia, con uno snellimento sensibile dell'apparato statale che «riduca significativamente le spese non essenziali». Il capo del governo uscente Denys Shmyhal passerà alla Difesa, sostituendo Umerov che avrà il compito di mantenere saldi i rapporti con un alleato ormai imprevedibile. Lo sa bene l’attuale ambasciatrice, Oksana Markarova, immortalata con le mani nei capelli durante la sfuriata di Trump e Vance a Zelensky nello Studio Ovale lo scorso febbraio. Markarova pagherà l'essersi inimicata il partito repubblicano, dopo che a settembre aveva organizzato una visita di Zelensky con esponenti democratici a un deposito di armi nello stato chiave della Pennsylvania durante la campagna del 2024.

