Sara Pireddu: «Grazie “Affari Tuoi”, che avventura!» 

«È stata un’avventura carica di emozioni». Sara Pireddu ha affidato a Instagram le prime parole dopo la conclusione della sua incursione a viale Mazzini. Si è conclusa infatti con una vittoria da 60 mila euro l’esperienza della ventisettenne concorrente sarda che ha conquistato il pubblico di “Affari Tuoi”. La giovane, che si era raccontata in anteprima sulle nostre pagine, ha salutato il programma lunedì sera al termine di una partita combattuta, in cui ha dovuto più volte resistere alle offerte e alle strategie del “Dottore”. La modella e cantante di Macomer ha percorso fino in fondo il suo cammino nel game show di Rai 1 affiancata dal papà, tra scelte delicate, cambi di pacco e momenti di tensione che hanno tenuto incollati allo schermo anche i telespettatori sardi.

Sara ha iniziato la sua corsa ad “Affari Tuoi” con il pacco numero 8. Una partita subito in salita, segnata da colpi di scena e scelte delicate: nelle prime aperture sono usciti premi pesanti — dai 200 mila ai 100 mila euro, fino al pacco nero da 50 mila — ma la concorrente sarda ha deciso di non cedere. Con il tabellone che si assottigliava e i 300 mila euro ancora in corsa, la suspense è cresciuta minuto dopo minuto. Dopo l’eliminazione del pacco da 10 euro è arrivata l’offerta da 60 mila euro: Sara si è confrontata con il padre, che ha preferito lasciarle l’ultima parola. Alla fine ha accettato l’assegno, ritenendolo comunque un traguardo importante. Solo dopo ha scoperto che proprio nel suo pacco iniziale c’era il premio massimo.

Se la gioia per l’assegno finale è evidente, dalle sue parole emerge soprattutto il valore umano del percorso: «È stata una vera fortuna riuscire a portare qualcosa a casa. Ma la vera essenza è tutto il contorno, tutto quello che si crea dietro le quinte». Poi i ringraziamenti, rivolti a chi ha condiviso con lei il viaggio televisivo: «Grazie a tutta la redazione, ai ragazzi della sicurezza, a Herbert Ballerina e Stefano De Martino, e a tutti voi che mi avete seguita e sostenuta».