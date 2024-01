«Sarà per sempre un supereroe» 

Facebook come un “caro diario”. I social trasformati in spazi dell’anima per raccontare il Mito. Quello incontrato, tifato e sognato. Gigi Riva l’icona di una generazione che nel Settanta, quando il Cagliari vinse lo scudetto, andava al Sant’Elia tenendo la mano di papà.

Marco Espa, ora in pausa dalla politica, ha scritto nel suo post. «Fino da quando ho ricordi, ho sempre “convissuto” con Gigi Riva. Lui non lo sa, io sì. Abitava vicino a casa mia (a Cagliari): lui in via Sanna Randaccio, io in via Carboni Boi, e noi bambini, intorno ai 9 anni, tutti i giorni andavamo a giocare a calcio fuori della sua foresteria. In mezzo alla strada. Aspettando che uscisse per salutarlo e incoraggiarlo. Eravamo tutti Gigi Riva».

Alessandro “Zenga” Farci è l’edicolante di piazza San Benedetto, sempre nel capoluogo. Lo scorso 7 novembre, quando Rombo di Tuono aveva compiuto 79 anni, pubblicò una foto con dedica. «Il primo giorno che ho aperto, dieci anni fa, è venuto con il figlio a farmi gli auguri». A distanza di due mesi e mezzo, un post di poche parole. «Solo il nostro Gigi Riva ci poteva far piangere così tanto».

I GolaSeca sono un band di giovanissimi che il tifo per Gigi lo hanno conosciuto attraverso i racconti di famiglia. E adesso anche loro lo consegnano alla memoria di Facebook. «Grazie a nome dei miei nonni, dei padri, dei figli ed ora dei figli dei figli. Non smetteremo mai di volerti bene, di ricordarti, di sentirti uno di noi. Ciao, Gigi Riva, Rombo di tuono».

Lelle Mura è una cagliaritana che si è trasferita a Ozieri. «Il 12 aprile del 1970, il giorno in cui il Cagliari vinse lo scudetto, io scappai di casa con il mio fidanzatino dell'epoca per festeggiare come una matta scatenata quell'evento così clamoroso». Viveva ancora nel capoluogo, allora. «Ero di una felicità sconvolgente, mi mancava il fiato – scrive su Facebook -. Mia sorella maggiore, Maria Franca, mi cercò disperatamente in tutta la città. Gigi Riva, ci sei anche tu tra le persone che ricorderò con un nodo alla gola».

Sulla pagina social di “Janas escursioni” è pubblicata un’immagine che ritrae Riva con i minatori di Monteponi, nel Sulcis. Non è indicata la data. Ma il post riporta uno dei tanti tributi d’amore detti dal Mito sulla nostra terra. «Della Sardegna mi piace il verde delle foreste dell'Ogliastra, in cui cammini per venti minuti senza vedere il cielo. Dei sardi mi piace la generosità. Mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, attorno a tavolate con salsicce e maialino. E poi abbiamo lo stesso carattere, non ci mettiamo in mostra, siamo silenziosi».

