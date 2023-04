Sarà Milan-Inter per un posto in finale 

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos; Gilberto (1' st Neres), Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho (35' st Joao Neves); Joao Mario (44' st Schjelderup), Rafa Silva (35' st Musa) Aursnes; Goncalo Ramos (29' st Guedes). In pancina Soares, André Gomes, Verissimo, Tengstedt, Ristic, N'Dour, Morato. All. Schmidt.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (35' st D'Ambrosio); Dumfries, Barella (31' st Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco (30' st Gosens); Dzeko (31' st Correa), Lautaro (31' st Lukaku). In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. All. S. Inzaghi.

Inter 3

Benfica 3

Arbitro : Carlos Del Cerro Grande (Spagna).

Reti: nel pt 14' Barella, 38' Aursnes; nel st 20' Lautaro, 33' Correa, 41' Antonio Silva, 49' Musa.

Note: angoli 4-6 per il Benfica. Rec. 1' e 4'. Ammoniti: Rafa Silva, Musa e Neres. Spettatori: 75.380, incasso 8.200.528 euro.

EuroDerby sia. L'Inter si sbarazza del Benfica a San Siro con un pareggio dopo la vittoria per 2-0 all'andata e si guadagna l'accesso alla semifinale di Champions contro i cugini del Milan. Una prestazione solida degli uomini di Simone Inzaghi, che riportano i nerazzurri tra le top quattro d'Europa per la prima volta dal 2009/10, quando poi con José Mourinho alzarono la coppa a Madrid. Per arrivare alla finale di Istanbul stavolta si rinnoverà lo scontro con Maignan e compagni, uno scontro in salsa milanese che non si vedeva invece dal 2004/05.

Inzaghi si gode nuovamente la versione migliore della sua Inter, quella bella d'Europa e non quella brutta di campionato. L'Inter indirizza la sfida fin da subito grazie a una perla di Barella, che rientra col tacco e trova un mancino che si infila sotto il sette. La reazione del Benfica è poca cosa, ma alla prima dormita dell'Inter colpisce: con l’incornata di Aursnes, rianimando i 5 mila arrivati dal Portogallo.

La ripresa

L'Inter si chiude e prova a ripartire, facendolo anche bene (testa di Dzeko). Ci pensa allora Lautaro Martinez: combinazione Mkhitaryan-Dimarco, pennellata dell'esterno per l'argentino che da due passi riporta avanti i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi però non si fermano, spinti dal Meazza, e trovano anche il 3-1 con una gran giocata di Correa, che salta Otamendi e col destro a giro chiude i giochi. Il Benfica non molla, centra un palo con Neres e trova addirittura il pareggio con Antonio Silva e Musa nel finale. Troppo tardi.

