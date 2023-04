Sara Lepori  stasera al Massimo  

S'intitola “LePo_esie” la prima raccolta di versi di Sara Lepori (edita da AmicoLibro) quasi a voler sottolineare nel gioco grafico come nell'assonanza lo stile estremamente personale e libero delle liriche, spesso brevi, come rapide folgorazioni di pensiero o istantanee di emozioni. L'artista cagliaritana (classe 1989) sarà protagonista stasera alle 18 nel Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari, insieme con Alessandra Fanti, per una conversazione incentrata sul significato e sull'ispirazione delle sue poesie, sotto le insegne di Legger_ezza 2023 / Promozione della Lettura – V edizione a cura del Cedac / Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo.

