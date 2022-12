«Sarà l’anno del parco lineare a Is Congiaus» 

«Il nostro è un programma ambizioso, ma fattibile e commisurato alle nostre potenzialità. Abbiamo portato a termine tutti i progetti avviati negli ultimi sei mesi della precedente consiliatura, come il distretto rurale di Sant’Isidoro, una delle opportunità di crescita per il territorio. Nei prossimi giorni ci sarà l’inaugurazione del parco che si snoda tra via Tortolì, via Mandas, via Baunei e via Ozieri, siamo in ritardo perché abbiamo recuperato ulteriori fondi per mettere a dimora nuovi alberi e renderlo così più gradevole».

Il piano di risanamento urbanistico e il parco lineare nel Rio Is Congiaus sono i primi progetti che prenderanno forma nel 2023. Lo ha assicurato il sindaco Pietro Pisu che, a sei mesi dalla sua rielezione, traccia un bilancio positivo del suo mandato: «Ripartiamo dalle basi solide e dall’esperienza dei cinque anni precedenti: abbiamo chiuso il bilancio in maniera chirurgica, nessuna sbavatura per quanto riguarda la spesa corrente. Soldi ne abbiamo, le casse sono piene e questo ci permetterà di sviluppare al meglio il nostro programma elettorale».

Come sono stati i porimi sei mesi?

«Il nostro è un programma ambizioso, ma fattibile e commisurato alle nostre potenzialità. Abbiamo portato a termine tutti i progetti avviati negli ultimi sei mesi della precedente consiliatura, come il distretto rurale di Sant’Isidoro, una delle opportunità di crescita per il territorio. Nei prossimi giorni ci sarà l’inaugurazione del parco che si snoda tra via Tortolì, via Mandas, via Baunei e via Ozieri, siamo in ritardo perché abbiamo recuperato ulteriori fondi per mettere a dimora nuovi alberi e renderlo così più gradevole».

Quali, invece, i primi progetti da realizzare nei prossimi mesi?

«Il Pru e il parco lineare. Il nostro obiettivo è dare nuova energia alla macchina amministrativa e soprattutto svecchiare il sistema che, purtroppo, spesso ha ingessato l’operato di chi ha voglia di governare bene. A breve ci saranno le nuove nomine dei funzionari: abbiamo rivisto l’assetto dei settori e quindi metteremo in campo una macchina amministrativa può snella e al passo con i tempi».

Che rapporto ha oggi con i suoi concittadini?

«La soddisfazione di aver vinto le elezioni con un grosso margine rispetto all’altra compagine mi ha sicuramente dato la carica e l’energia che servono per poter amministrare bene. Quando vivi quotidianamente in mezzo alla gente e sai quali sono le loro esigenze e i loro bisogni, gratificazione e fiducia non mancano. Sto vivendo un periodo bellissimo dal punto di vista emotivo, ma sono consapevole della responsabilità che ho davanti alla mia comunità, devo lavorare tanto e bene».

Ci sono state, però, anche molte critiche. L’opposizione è vigile e attenta.

«La minoranza ricopre il suo ruolo, sono convinto, però, che bisogna smetterla di combattersi in maniera così aspra. Quartucciu, se l’opposizione continua a lavorare in questo modo, rischia di non crescere. I cittadini non gradiscono questo astio che non porta da nessuna parte. Io non ho alcuna intenzione di cadere nella trappola della provocazione: io ascolto e accolgo la mia gente e rispondo a loro».

Quale sarà il suo regalo di fine anno per i quartuccesi?

«Non penso a un regalo di fine anno, ma a un lavoro costante che si protrarrà per cinque anni. Ragiono sempre per piccoli passi: ogni progetto che mettiamo in piedi va iniziato, seguito e concluso. Ogni obiettivo che raggiungiamo è il regalo per la nostra comunità. Il nostro è un lavoro di un gruppo, fatto di persone leali che hanno voglia di imparare e che non si risparmiano davanti ai bisogni della città».

