«Sarà l’anno dei grandi cantieri che cambieranno la città» 

L’ultimo anno (intero) prima della fine del mandato, per Paolo Truzzu si apre con il successo dei festeggiamenti di Capodanno. Trentamila persone nel Largo (lui dice che forse sono 10mila in più), nessun problema di sicurezza e un indotto, dice, di almeno cinque milioni di euro. Se così fosse, significherebbe che l’investimento di 500mila euro, contestato dalle opposizioni, ha generato affari di dieci volte superiori.

Per il sindaco è una scommessa vinta in apertura di un 2023 che dovrà – nelle intenzioni – mettere il marchio della sua amministrazione sulla città con cantieri per 190 milioni di euro (nel 2022 ne sono stati investiti 40) alcuni dei quali cambieranno faccia a via Roma, viale Trieste, via Dante e al mercato di San Benedetto.

Iniziamo dal Capodanno: la scelta di stanziare mezzo milione in un periodo di crisi è stata per molti un azzardo.

«È stato un investimento sulla città per creare opportunità di lavoro e divertimento. Prima della pandemia spendevamo lo stesso ma c’è una differenza».

Quale?

«Prima si faceva una gara per scegliere gli organizzatori e loro indicavano l’artista. Questa volta abbiamo scelto noi il musicista perché volevamo portare in piazza i giovani, dando loro un’occasione di rifarsi dopo le sofferenze degli anni del Covid, e le loro famiglie».

È andata come vi aspettavate?

«Sì, alberghi e ristoranti pieni, tante attività aperte, nessun incidente. Consideri che c’è chi è venuto in città per Baglioni ed è rimasto per Blanco. È stato bello ritrovarsi, ho visto persone felici. Mi dicono che dal punto di vista delle attività produttive sia stato un dicembre straordinario. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il Capodanno e anche a chi ha partecipato per la capacità di divertirsi senza trascendere».

Nei prossimi giorni apriranno i cantieri di viale Trieste e via Roma, come li gestirete?

«Mi faccia premettere una cosa: quello di via Roma è un cantiere di cui si parla da sempre e che nessuno ha mai toccato. È la porta di accesso dell’Europa alla città e l’accesso della città all’Europa».

Quando inizieranno i lavori?

«In via Roma a fine gennaio. So che creeranno qualche disagio, come quelli di viale Buoncammino e viale Trieste, che inizieranno tra qualche settimana, e quelli della metro. Ma stiamo trasformando la città e sono sacrifici necessari per i quali chiedo pazienza».

L’apertura dei nuovi parcheggi in struttura è in ritardo, quello di via Sant’Alenixedda è pronto da anni e non apre mai.

«Stiamo per aprire via Battisti che darà uno sfogo alla zona di viale Trieste, su via Sant’Alenixedda dobbiamo risolvere un piccolo problema di automazione degli ingressi poi ci saranno due piani a disposizione dei cittadini. A marzo partirà l’appalto per i parcheggi di piazza De Gasperi e piazza Donatori di Sangue, quello della stazione va ripensato e inserito nel nuovo contesto disegnato nel master plan di Boeri. Certo, è necessario un nuovo sbocco in viale La Plaia, dialogheremo con Rfi».

Chiederete alla Regione di mettere a disposizione dei cittadini i parcheggi dei loro uffici nel pomeriggio?

«Lo riproporremo al nuovo assessore. La Regione ha centinaia di parcheggi in centro che utilizza solo la mattina, sarebbero utili».

Il 2023 è l’anno della rivoluzione al mercato di San Benedetto.

«A settembre contiamo di trasferirlo in piazza Nazzari, l’unico spazio compatibile con l’esigenza di tenere assieme i 188 concessionari, evitando che alcuni di loro perdano la clientela, stando nella stessa zona. Nello stesso mese inizieranno i lavori nel mercato. Costerà 28 milioni, sarà più luminoso, autosufficiente energeticamente e avrà box più grandi per i commercianti e un impianto pneumatico di smaltimento di rifiuti».

Sarà un mercato ibrido, si farà anche ristorazione?

«L’obiettivo è fare anche ristorazione ma senza snaturarne la vocazione commerciale. Vorrei che fosse uno spazio utilizzato tutto il giorno, tutti i giorni».

Sullo stadio ci sono due mesi per trovare, nelle casse della Regione, i 50 milioni mancanti per completare il progetto e non perdere il treno degli Europei 2032.

«Voglio essere chiaro: lo stadio non è un’opera per il Cagliari calcio ma per il quartiere, per la città e per la Regione. Ma il momento per esprimersi è oggi. La Sardegna vuole essere protagonista degli Europei o no? Se la risposta è sì la Regione deve dire entro gennaio se stanzierà i fondi. Anche grazie al nuovo palasport Sant’Elia diventerà un polo sportivo, congressuale, ci saranno eventi e vorremmo realizzare anche il museo dell’Innovazione. Sarà una zona frequentata ogni giorno tutto l’anno da tutti».

Quello della gestione dei rifiuti è un tema ancora caldissimo in città. Resistono zone franche in periferia, ma anche in centro si vedono spesso cumuli di immondizia.

«Quando siamo arrivati la città era invasa dai rifiuti anche in pieno centro. La situazione a mio avviso è molto migliorata. Non siamo ancora soddisfatti dello spazzamento, e su questo ci confrontiamo spesso a muso duro con i gestori dell’appalto. Ma sui rifiuti in centro voglio dire alcune cose».

Si spieghi.

«Ci sono tanti imprenditori che espongono i mastelli negli orari dovuti, altri che utilizzano aree pubbliche come un’estensione del proprio spazio privato. Questo crea un danno alla città ma anche a loro, perché i cittadini non credo abbiamo piacere di frequentare locali che hanno cassonetti sporchi in vista».

La soluzione, a Marina e Stampace, può essere la corriera ecologica di cui parlate da tempo.

«Arriverà presto, ma non può essere solo un problema del Comune, cioè della collettività. I locali devono avere all’interno spazi idonei dove tenere i bidoni della spazzatura».

Non tutti possono farlo, inoltre molti vengono sanzionati dalla Asl.

«Se si agisce correttamente la Asl non sanziona nessuno. La corriera ecologica avrà orari previsti e solo quando passerà si porteranno i mastelli fuori senza creare cumuli, poi si dovranno riportare dentro».

I controlli stanno funzionando?

«Sì, resta il problema dei cestini dei rifiuti dove si abbandona di tutto».

Avete commissionato due ricerche sul gradimento dei cittadini sul tema dell’igiene urbana. Che cosa dicono?

«L’80 è soddisfatto della raccolta differenziata. Ricordo che siamo partiti dal 29% di raccolta differenziata, oggi siamo al 74%».

Ma la Tari resta alta.

«L’anno scorso l’abbiamo abbassata del 15% grazie alla tariffazione puntuale, quest’anno cresciuta del 4% con l’inflazione all’8%. Senza tariffazione puntuale non saremmo riusciti a contenere gli aumenti».

Quanto vale, strategicamente, investire sul verde pubblico?

«Cagliari ha un'estensione di 86 chilometri quadrati, di cui 42 sono di lagune, verde, parchi. È il più grande patrimonio che abbiamo e se Cagliari piace è perché garantisce un’ottima qualità della vita anche grazie a tutto questo. Per questo continueremo a investire sul verde. Quest’anno pianteremo 40mila alberi, realizzeremo 56 giardini scolastici anche per fare lezione all’aria aperta, proseguiremo la forestazione urbana a San Paolo e Monte Urpinu».

Su San Paolo ci sono ancora contenziosi.

«È una delle porte d’accesso alla città, per noi riqualificarla è una priorità. Pensi che da anni abbiamo aggiudicato i lavori per rifare la strada ma l’impresa non può iniziarli perché una persona ha usucapito un’area. Un vero mistero della burocrazia. Invece nelle zone più vicine a Santa Gilla stiamo avviando le bonifiche e poi le metteremo a disposizione delle società sportive che le riqualificheranno».

La crisi aumenta, le file alla Caritas si allungano. Che cosa farete per i cittadini in difficoltà e per le associazioni che li aiutano?

«Abbiamo visto aumentare le richieste di aiuto, anche da parte di famiglie che prima ce la facevano. Noi non lasceremo indietro nessuno ma ci sono associazioni che non ci forniscono l’elenco delle persone assistite rendendo difficile la gestione ordinata dei bisogni da parte delle Politiche sociali e la prevenzione degli abusi. Anche in questo settore serve trasparenza, per rispetto di tutti, in primo luogo dei cittadini. Ma, ripeto, il sostegno più grande che possiamo dare a chi è rimasto indietro è un’occasione di lavoro».

Come?

«Tutte le classifiche ci danno in crescita, compreso il 18esimo posto del Sole 24 Ore, siamo la prima città del sud. Nel 2018 eravamo 44esimi e la prima città del sud dopo Cagliari è Bari, al 66esimo posto. L’area di Cagliari è quella che è crescita di più quest’anno in Sardegna, con un più 5% di contratti di lavoro. I numeri ci dicono che nonostante le difficoltà la città metropolitana è un territorio vivo».

Ma il Governo Meloni ha deciso di tagliare il reddito di cittadinanza di cui, nel territorio, usufruiscono oltre 16mila famiglie.

«Oggi tra sussidi per il Covid e Reddito di cittadinanza c’è chi pensa che convenga non fare nulla. Una società così non cresce».

Il caro bollette vi costringerà a tagliare servizi?

«Sarà inevitabile, se non ci saranno interventi. Quest’anno siamo passati da una bolletta di quattro milioni a una di dieci e ne stiamo prevedendo altrettanti nel bilancio di previsione».

Qualche mese fa stava per lasciare il Comune per andare a Roma a fare il sottosegretario?

«Se ne è parlato».

Poi?

«Ho detto no perché penso che quando si inizia un lavoro bisogna concluderlo»

Che vantaggio dà avere il suo partito forza trainante del Governo?

«Consente di avere più facilità nelle interlocuzioni e di essere ascoltati se si hanno proposte».

Lei è anche sindaco metropolitano. Si riesce a dialogare con i 17 Comuni e a pianificare i servizi assieme?

«Sì, ma è un istituzione trascurata. Quella di Cagliari è il motore della Regione, il territorio dove vivono oltre 400mila persone. Serve più considerazione, anche negli investimenti».

Si ricandiderà per un secondo mandato?

«Sì»

