Sara Lai è argento nei 200 farfalla 

Un altro podio targato Esperia ai “Criteria”, i campionati italiani giovanili di nuoto in vasca corta, in corso a Riccione. Nella terza e ultima giornata dedicata alle categorie femminili, Sara Lai ha regalato alla spedizione isolana (dieci componenti) la seconda medaglia. Nei 200 metri farfalla, la non ancora quindicenne (Juniores 1) allieva di Mauro Coni ha toccato in 2’16”64.

Venerdì era stata l’altra esperina Silvia Piras a ottenere il bronzo nei 1500 stile libero con il record sardo assoluto. A soli quattordici anni, e dopo aver ritoccato la migliore prestazione sarda Cadetti (e Juniores) dei 400, ieri si è ripetuta, cancellando il primato regionale assoluto degli 800 stile libero che apparteneva ad Anna Conti: 8'43”22 il nuovo limite siglato da questa specialista delle medie e lunghe distanza, meno a proprio agio sui 100 metri (ieri 28ª in 1’00”15).

La terza giornata ha visto impegnate anche Elisa Gracchi (Sport Full Time Sassari), 23ª nei 200 farfalla Ragazzi 2 in 2’28”65 e Matilde Mascia (Atlantide) 28ª nei 50 rana Juniores 2 in 34”15. La Sardegna chiude la parte femminile dei programma con un secondo, un terzo e tre quarti posti, tutti firmati da Silvia Piras e Sara Lai. Da oggi allo Stadio del Nuoto toccherà ai maschi. ( c.a.m. )

