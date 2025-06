Sarà la domenica del Cus 

Il Cus Cagliari vede l’A2 femminile. Domenica alle 18 al PalaCus, le universitarie allenate da Federico Xaxa ospiteranno la Domus Mulieris Viterbo nell’andata della finale promozione di Serie B femminile. Un ultimo ostacolo tra le cagliaritane e il ritorno nel torneo cadetto, dove mancano da due anni.

La cussine arrivano carica dopo la grande impresa compiuta in semifinale contro Pontevico: sconfitto all’andata in Lombardia di 10 punti, il Cus ha ribaltato tutto nel ritorno a Sa Duchessa, vincendo con un margine di 14 lunghezze.

Anche Viterbo ha compiuto un’impresa simile: battuta di 15 all’andata da Puianello, ha rimontato nel ritorno in casa imponendosi 71-53.

Il verdetto si deciderà nel doppio confronto, con differenza canestri a fare da discriminante. Il ritorno si giocherà domenica 15 giugno al PalaMalé di Viterbo.

Sfida dal sapore speciale: Xaxa ritrova il club che guidò in Serie A1 nel 2007/08. Nelle fila laziali c’è invece la guardia Arianna Puggioni, al Cus dal 2019 al 2023. (ro.r.)

