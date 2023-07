«Sarà la barcolana di tutto il territorio» 

Prima barcolana del Sulcis, il rinvio a causa del forte vento di domenica scorsa e l’annunciata manifestazione invece per domenica prossima, ha portato bene. Infatti, si prevede la partecipazione di tutte le marinerie dei comuni che si affacciano nel golfo di Palmas, da Teulada a Sant’Antioco, passando per Sant’Anna Arresi, Giba, Masainas e San Giovanni Suergiu. Un evento per i diportisti della Sardegna sud-occidentale che vogliono siglare la data come un momento di unione tra gli appartenenti alla categoria amatoriale. Alcuni sindaci hanno rivolto l’invito ai loro concittadini affinché prendano parte all’iniziativa. Una manifestazione che si svolge nelle acque del golfo a velocità moderata e prevede la sosta per qualche ora nella baia di Turri da dove sarà possibile vedere l’evento anche da terra. «Si prevede la partecipazione di alcune centinaia di imbarcazioni – dice Gianni Inguscio, uno degli organizzatori della barcolana – e ci fa piacere che i sindaci del Sulcis abbiano girato l’invito ai diportisti di tutto il territorio. Ricordiamo che non è una gara ma una processione di barche per siglare l’unità fra tutti noi che amiamo il mare e che apparteniamo a diverse associazioni pur condividendo lo stesso spirito, l’amore per il nostro mare». Le uniche raccomandazioni sono il rispetto della velocità moderata e il mantenimento della distanza di sicurezza tra imbarcazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA