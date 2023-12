Sarà Italia-Montenegro 

ITALIA 15

AUSTRALIA 7

Italia : Del Lungo, Condemi 3, Alesiani 1, Gianazza, A. Fondelli 2, Cannella 2, Renzuto 2, Echenique 3, Iocchi Gratta, L. Bruni, E. Di Somma 2, Dolce, De Michelis. All. Sandro Campagna

Australia : Porter, Lambie, Ford, Putt, Power 2, Mercep 2, Pavillard, Maksimovic 1, Byr- nes, Slobodien, Poot, Edwards 2, Hedges. All. Tim Hamill

Arbitri : Bourges (Fra), Matijasevic (Mne)

Parziali: 3-2 3-2 5-2 4-1

Note . Superiorità: Italia 8/12 +1 pen., Australia 6/14 +1 pen.. Terza espulsione: Poot, Lambie, Fondelli.

Nessuna sorpresa: Italia e Montenegro giocheranno stasera nella piscina di Terramaini per conquistare la 3ª Waterpolo Sardinia Cup e trovare ulteriori certezze in vista degli imminenti Europei. Il calendario del trofeo allestito dalla Fin Sardegna le ha posizionate all’ultima giornata e loro ci sono arrivate a punteggio pieno, dopo aver superato Francia e Australia. Tutto come previsto, o quantomeno prevedibile.

Italia solida

Il Settebello ha superato largamente (15-7) ma non agevolmente l’Australia. Dopo il 3-0 iniziale, gli Aussie Sharks sono rimasti a galla grazie a una spettacolare beduina di Maksimovic a fine quarto (3-2). Per oltre dieci minuti l’Italia che per turnover ieri rinunciava anche a Di Fulvio, si è inceppata (solo un gol di Cannella), mentre l’Australia ha pareggiato e avuto l’occasione del 5-4. È successo quando Mercep, dopo una fulminea controfuga, si è fatto parare un penalty da De Michelis, che nei primi due quarti ha sostituito capitan Del Lungo. Fondelli ha segnato l’uno-due del 6-4 e nel terzo parziale l’Italia ha dilagato. «Ci sta in questa fase che la squadra sia un po’ bloccata», ha spiegato il ct Campagna. «In verità siamo partiti anche bene, poi abbiamo subìto tatticamente il gioco dell’Australia che evidentemente ci aveva studiato poi siamo stati bravi a rimettere le cose a posto». Proprio il tipo di partita difficile che Campagna voleva: «Assolutamente. E domani (oggi, ndr ) sarà ancora più bella». Intanto, superato il momento no, l’Italia ha dilagato sotto gli occhi ammirati del sindaco Paolo Truzzu e del presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi, entrambi in tribuna.

L’altro match

Nel pomeriggio il Montenegro aveva confermato i pronostici, battendo nettamente la Francia (17-11) in una sfida per entrambe sarà anche quella inaugurale ai prossimi Europei (il 4 gennaio a Dubrovnik). Mattatore Mrsic con 5 reti, 3 a testa per Averka e Durdic e per il centroboa francese Bodegas. Oggi a Terramaini chiusura con francesi e australiani in acqua alle 17 (diretta RaiPlay). Alle 19 la terza edizione della Waterpolo Sardinia Cup eleggerà la vincitrice nella sfida (trasmessa da RaiSport HD) tra il Settebello e il Montenegro.

Risultati : Montenegro- Fran- cia 17-11; Italia-Australia 15-7.

Classifica : Italia e Montene- gro 6, Francia e Australia 0.

Ultimo turno. Oggi : Francia- Australia (17, RaiPlay); Monte- negro-Italia (19, Raisport HD).

