Sarà Italia-Germania: a marzo la super sfida  

Sarà la Germania l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Nations League. È quanto ha stabilito il sorteggio che si è svolto questa mattina a Nyon alla presenza di Marco Domenichini, vice del commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Una sfida dall'indiscusso fascino contro una rivale storica degli azzurri. Il match d'andata è in programma giovedì 20 marzo in Italia, ritorno in casa dei tedeschi domenica 23 marzo. In un'eventuale semifinale gli Azzurri - al sorteggio in seconda fascia avendo chiuso il proprio girone alle spalle della Francia - se la vedrebbero con la vincente di Danimarca-Portogallo. Nell'altra parte del tabellone Olanda-Spagna e Francia-Croazia.

«La Germania è una squadra molto forte», il commento di Domenichini vice di Spalletti, «strutturata e con una grande tradizione, che ha il giusto mix tra giovani e meno giovani. Saranno due partite difficilissime, ma noi ci giocheremo le nostre chance perché siamo consapevoli di poter far bene». «Non vedo l'ora, loro sono una grande avversaria. È sempre positivo per lo sviluppo della squadra competere con i migliori. Speriamo di arrivare in semifinale», ha detto il ct della Germania, Julian Nagelsmann. Tra Italia e Germania sono 37 i precedenti con 15 vittorie degli azzurri, 13 pareggi e 9 sconfitte

Così i quarti (20-23 marzo) . Olan- da-Spagna; Croazia-Francia; Da- nimarca-Portogallo; Italia- Germania NB: la prima nominata gioca l’andata in casa.

Final 4 . Semifinali: 4-5 giugno; finali 8 giugno.

NB: gara unica e sede unica.

RIPRODUZIONE RISERVATA