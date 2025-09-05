Sarà il torneo di C2 ad aprire le danze   

Manca poco meno di un mese al via ufficiale dei campionati regionali di C1 e C2. Si parte il 3 e il 4 ottobre con la prima giornata. I calendari sono stati presentati a Oristano alle 26 squadre sarde: 12 di C1 e 14 di C2. Tra le novità, la rinuncia alla C2 del neopromosso Marzio Lepri Torres di Sassari. Al suo posto è stata ripescata la Virtus San Sperate, che lo scorso maggio aveva perso il playout per non retrocedere in D.

La prima di C1 e C2

Sarà la C2 ad aprire le danze, venerdì 3 ottobre con la prima delle 26 giornate. In programma: Babylon-Malasainas, Gonnesa-Parco Cross Città di Serrenti, Dym Sport-Mediterranea, Monastir-Virtus San Sperate, Sibiola Serdiana-San Pio X, Portoscuso-Cus Sassari e Uta-Sarfut21. Sabato 4 ottobre sarà il turno del massimo campionato regionale, quello di C1 che di giornate invece ne avrà 22. Si parte con Atletico Sestu-Villacidrese, C’è Chi Ciak-Oristanese, Cus Cagliari-ZB Iron Bridge, Fanni Futsal Sassari-Domus Chia, Alghero-Decimo e Futsal Villasor-Ichnos Sassari. L’ultima giornata della stagione regolare di C1 si disputerà il 28 marzo, per lasciare spazio poi agli eventuali playoff regionali e agli spareggi nazionali. La C2, invece, andrà avanti fino al 17 aprile.

Coppa Italia

L’antipasto del futsal regionale sarà dato come sempre dalla Coppa Italia, in programma per entrambe le categorie nel weekend del 20 settembre con le prime gare della fase a gironi. La novità, per la coppa di C1, è la divisione delle squadre in tre gironi di quattro: le prime due e le migliori terze accedono ai quarti di finale che si disputeranno nel ponte dell’8 dicembre. Tra il 4 e il 6 gennaio la Final Four in un’unica sede ancora da stabilire. Saranno invece quattro i gironi per la Coppa Italia di C2, mentre è confermata la Final Four, anche se in un altro weekend, come per le altre altre categorie, con l’obiettivo di organizzare un evento al mese.

Conferme e novità

La nuova formula della Coppa Italia di C1 è una delle novità. L’altra è quella del pallone unico, ovvero uguale per tutti, che verrà utilizzato per tutte le gare del massimo campionato regionale così come già avviene nei campionati nazionali. Tra le conferme, invece, quello legato al limite di stranieri. Le formazioni di C1 potranno inserire al massimo due giocatori non formati, ovvero che non sono cresciuti nei settori giovanili di calcio o calcio a 5 italiani.

