Sarà il City a sfidare i nerazzurri Poker al Real 

Manchester. Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul. La formazione di Pep Guardiola elimina il Real Madrid di Ancelotti vincendo la semifinale di ritorno 4-0 (doppietta di Bernardo Silva, autorete di Militao e Alvarez) dopo il pareggio dell'andata con una prestazione imponente, di assoluto dominio. Il City gioca la partita perfetta e conquista così l'accesso alla sua seconda finale Champions dopo quella persa due anni fa contro il Chelsea e Guardiola festeggia la vittoria n.100 in Champions. Nonostante l'eliminazione, quella di Manchester è comunque una serata speciale per Ancelotti che diventa - con 191 panchine (107 vittorie, 43 pareggi e 40 sconfitte) - il primatista assoluto in Champions, davanti ad una leggenda come Sir Alex Ferguson. All'Etihad Stadium si riparte dall'1-1 dell'andata. Il copione della partita è chiaro fin da subito: il City fa la partita, il Real difende e riparte. La squadra di Guardiola parte fortissimo e dopo due miracoli di Courtois su Haaland passa in vantaggio con Bernardo Silva. Il match è un monologo dei Citizens che al 37' raddoppiano ancora con Silva di testa. Il doppio vantaggio non cambia l'economia del gioco. Il Real fa fatica mentre il City non conosce soste ed è stabilmente nell'area avversaria. La ripresa si apre con il Real alla ricerca del gol che potrebbe riaprire i giochi, ma la spinta non è costante ed il City riprende le redini del gioco. Al 31' arriva il gol del 3-0 che chiude i giochi: cross dalla trequarti di De Bruyne sul primo palo, sfiora il pallone di testa Akanji e Militao nel tentativo di liberare, col ginocchio spedisce la sfera alle spalle di Courtois. Serata perfetta del City che trova il quarto gol con Alvarez allo scadere e vola in finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA