Sara è stata seguita  e uccisa in strada Fermato l’assassino  

Messina. È durata poche ore la fuga di Stefano Argentino, lo studente universitario 27enne che lunedì pomeriggio ha sgozzato davanti a decine di testimoni una collega di facoltà, Sara Campanella, giovanissima studentessa della provincia di Palermo, da due anni nella città dello Stretto per studiare. I carabinieri del comando provinciale di Messina l'hanno trovato nascosto in una casa della sua famiglia a Noto, nel Siracusano. Si era allontanato in auto dopo l'omicidio - uno dei testimoni aveva anche tentato di rincorrerlo - sperando di averla fatta franca.

Forse è stato aiutato

Una fuga favorita da qualcuno, sospettano i carabinieri, che cercano di identificare chi ha aiutato il femminicida a dileguarsi dopo avere ferito a morte Sara. Oggi dal gip, all’udienza di convalida del fermo dei carabinieri, forse si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'avvocato Raffaele Leone non ha ancora deciso se accettare il mandato: «La famiglia è sconvolta», dice.

La famiglia

Sotto shock i familiari della giovane vittima di Misilmeri, in provincia di Palermo. Lo zio e il fratello di Sara sono andati al Policlinico, dove è stata portata la salma della studentessa e sarà eseguita l'autopsia. «È cresciuta con noi - ha detto lo zio -, era piena di sogni e voglia di vivere». All'indagine, condotta dai carabinieri in tempo record, hanno contribuito i racconti dei testimoni dell'omicidio, che hanno subito descritto l'assassino, le immagini di videosorveglianza della zona - un'area trafficata vicina allo stadio - e i racconti delle amiche di Sara.

Le molestie

La ragazza subiva da due anni le molestie di Stefano, che non si rassegnava a essere respinto. Le colleghe della vittima lo sapevano. Lunedì Sara aveva mandato a una di loro un messaggio: «Il malato mi segue». La 22enne non ha mai sporto denuncia, forse aveva sottovalutato il pericolo, ma Stefano era fastidioso, pronto a offendersi se non riceveva attenzioni, insistente. Chi lo conosce descrive Stefano Argentino come «un ragazzo riservato e schivo», tifoso della Juventus e appassionato di moto. Padre operaio e mamma casalinga, un fratello maggiore.

La comunità

«Siamo sgomenti», sospira il sindaco di Noto. Nessuno però, nè' la vittima, nè le amiche, ha pensato che potesse arrivare a tanto. Nonostante lo stalking asfissiante e continuo. Nonostante quell'appellativo, “il malato”, che fa capire il disagio di Sara. Un ragazzo che per il pm denota «una pericolosità non comune mostrando efferatezza e crudeltà» nell'operato.

RIPRODUZIONE RISERVATA