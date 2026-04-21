Sara e Marco, i futuri sposi in catene 

Sara Pattatu, 34 anni selargina doc, e Marco Scarpaci, cagliaritano e di un anno più giovane, entrambi con laurea in Storia e una professione avviata come archivisti: sono loro i futuri sposi dell’edizione 2026 dell’Antico sposalizio selargino, in programma il 20 settembre.La loro candidatura è stata scelta fra le tante inviate alla Pro loco nei mesi scorsi. Sullo sfondo un amore nato fra una lezione e l’altra all’Università: prima colleghi, poi amici, e dopo tre anni e mezzo di fidanzamento la decisione di convolare a nozze con l’antico rito del matrimonio in catene.

La scelta

«Abbiamo deciso insieme», raccontano emozionati durante la presentazione ufficiale ieri in Municipio, con sindaco, parte della Giunta e del Consiglio comunale, accompagnati da genitori e nonni.Presenti anche diverse coppie delle scorse edizioni del Matrimonio selargino, compresi gli zii della futura sposa, Fabio e Ornella, sposi in catene nel 2007 e scelti non a caso da lei come suoi testimoni di nozze. «È una tradizione di famiglia ormai, anche una zia di mia madre si è sposata con questo storico rito», ricorda Sara, selargina da generazioni. «Sono nata e cresciuta con la tradizione dell’Antico sposalizio, viverlo ora da protagonista con Marco è un desiderio che si realizza». Stessa emozione per il futuro sposo: «è stato uno dei primi argomenti di cui abbiamo parlato quando ancora non eravamo fidanzati, e in questi anni ho avuto modo di conoscere da vicino questa bella e affascinante tradizione che coinvolge tutta la città».

L’identità

Sorridenti, innamorati e pronti per il grande giorno, che quest’anno verrà celebrato la terza domenica di settembre - e non più la seconda - per evitare accavallamenti con altre feste cittadine. Al loro fianco il sindaco Gigi Concu con l’assessora alla Cultura Sara Pilia e il parroco don Ireneo Schirru. «Una coppia giovane e innamoratissima, che siamo certi saprà rappresentare al meglio la nostra comunità in questo appuntamento che più di tutti parla di ognuno di noi e dell’identità di Selargius», le parole del sindaco rivolte alla coppia. «La presenza di tante persone qui oggi fa capire quanto questi ragazzi siano amati, e questo per noi è motivo di orgoglio», aggiunge l’assessora Pilia.

L’emozione

In prima linea nell’organizzazione dell’appuntamento più atteso in città c’è lo storico presidente della Pro loco di Selargius, Gianni Frau: «il rito si rinnova con un’altra bella coppia, e anche stavolta sarà una grande festa per la comunità selargina, sempre più apprezzata anche fuori dai confini regionali. Ogni anno l’emozione è sempre la stessa», aggiunge, «per me è come se si sposasse un figlio o un parente stretto». Sarà un matrimonio in grande stile, come ogni anno, preceduto da una settimana di preparativi pre nuziali, sino al giorno dello sposalizio in campidanese nella parrocchia Maria Vergine Assunta. E la tradizione dello scambio delle promesse d’amore dei neo sposi nel tempio romanico di San Giuliano. Tutto ripreso in diretta dalle telecamere di Videolina.

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