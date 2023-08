Sara e Marco dicono “sì” con il rito mauritano 

Sara Serventi e Nicola Medda hanno detto “sì” con il rito mauritano. Lei 33 anni, lui 33: si sono sposati ieri davanti a migliaia di persone arrivate a Santadi da tutta la Sardegna. È stato Daniel, il loro figlio maggiore, a consegnare le fedi nuziali. Grande gioia e grande emozione da parte degli sposi: «Quando abbiamo visto così tante persone che sono venute a vedere la celebrazione del nostro matrimonio, così come i tanti colori degli addobbi, i numerosi gruppi folk, il suono delle launeddas, i cavalieri, ci sembrava di vivere un sogno. Vogliamo ringraziare tutti, in modo particolare quelli che hanno organizzato, il sindaco, ma soprattutto don Fulvio Sanna». Sara Serventi ricorda che «quando Nicola è venuto a prendermi a " sa domu antiga", entrambri siamo scoppiati a piangere dalla gioia». «Una grande emozione anche per noi», dicono i testimoni Enrico Matzedda e Chiara Canè.

«Una gran bella soddisfazione - dicono il sindaco Massimo impera e il suo vice Paolo Secci – Abbiamo lavorato molto e siamo stati supportati dalle dalle associazioni , dalla popolazione, dal Corpo forestale e delle forze dell’ordine».

Dopo il rito nuziale gli sposi hanno offerto un dolci e bevande ai presenti. Elisabetta Mattia, che si è laureata con una tesi sul matrimonio mauritano, si è cimentata anche come cantante dedicando un brano agli sposi.

RIPRODUZIONE RISERVATA