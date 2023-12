«Sarà di nuovo un borgo agricolo come nel passato»  

Il passato di Medau su Cramu è noto. Affonda le radici nell’edilizia spontanea degli anni Cinquanta e prosegue tra richieste di condoni e sanatorie che nel tempo si sono rincorse.

Il futuro è messo nero su bianco nel Piano urbanistico comunale, in attesa di adozione definitiva. Si riparte quindi dal Puc, che anticipa le intenzioni dell’Amministrazione comunale su questo pezzo di città perennemente in bilico, con una parte delle 200 abitazioni regolari, altre no, e alcune in forse. E dove Procura e ruspe sono già arrivate. «Uno spazio che intendiamo far ritornare allo storico borgo agricolo, attribuendo un ruolo all’insediamento di Medau su Cramu», spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. «Pensiamo a un ruolo maggiormente legato al Parco, con i volumi esistenti leciti che possano, almeno in parte, essere riconvertiti per fare in modo che la funzione residenziale sia integrata con altre funzioni, come quella extra ricettiva e di presidio ambientale. Anche perché essendo un’area molto grande con tutt’intorno una fascia urbanizzata, la presenza di un numero limitato di residenti e attività può essere utile a mantenere lo spazio in equilibrio». Nel documento che disegna la Cagliari del domani si parla anche di riqualificazione della “Città del Sale, «strategica per facilitare la regimentazione idraulica del compendio e per il recupero di buona parte delle strutture e dei manufatti del sistema produttivo, autentiche testimonianze di archeologia industriale. Riutilizzabili anche per finalità turistiche e usi sportivi, in particolare lungo i canali».

