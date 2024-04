Sarà derby anche per Zirkzee 

A quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A e già tempo di mercato, nella migliore tradizione calcistica. E c'è anche, i neo campioni d'Italia dell'Inter, chi si è è portato avanti con il lavoro, visto che la dirigenza nerazzurra ha già ingaggiato due calciatori, Taremi del Porto e Zielinski del Napoli, che si svincoleranno a giugno. Non è finita qui, perché l'Inter sta giocando l'ennesimo derby con il Milan, questa volta non sul campo ma al tavolo delle trattative, visto il deciso interessamento delle due società milanesi per Zirkzee, gioiello che però il Bologna potrebbe non cedere, soprattutto se, come la classifica indica, andrà in Champions League.

Panchine calde

L'Inter conta sui buoni rapporti con la proprietà rossoblù, leggi Joey Saputo, e sul fatto di avere delle pedine, come Fabbian (che ora è al Bologna in prestito) e Valentin Carboni, che in Emilia piacciono molto. Il Milan, invece, potrebbe venire incontro sul piano economico, ma il discorso è ancora da delineare. Quanto al Bologna, dovrà anche capire cosa intende fare il suo tecnico Thiago Motta, corteggiatissimo all'estero e dalla Juventus se si separerà da Allegri: l'intenzione ci sarebbe, ma Max ha un contratto molto oneroso per un altro anno e non intende rinunciarvi. Il discorso sugli allenatori rimanda inevitabilmente al Milan, perché sembrava probabile l'arrivo alla corte rossonera dell'ex ct della Spagna Lopetegui con un contratto triennale, ma c'è stata una brusca frenata dovuta al malcontento dei tifosi che hanno lanciato perfino una petizione per contestare l'arrivo dell'ex di Siviglia e Real Madrid. Non piace neppure Fonseca, ora al Lilla, mentre il sogno si chiama Conte, che piace molto anche al Napoli, dove però sono in rialzo le quotazioni di Pioli, in uscita da Milanello. La Fiorentina sa già che Italiano andrà via (per lui c'è l'ipotesi Torino, se Juric se ne andrà), e la dirigenza viola punterà su un allenatore giovane. Il prescelto era De Rossi, che però ha allungato il suo accordo con la Roma, ora la scelta pare che sia fra Gilardino e Palladino.

Capitolo calciatori

All'Inter è tempo di feste, ma in tre lasceranno dopo essersi goduti, seppure con ruoli marginali, lo scudetto, ovvero Cuadrado, Klaassen e Sanchez, mentre la Juventus sfoglia la margherita su Chiesa, per il quale ci sarebbe stata una specifica richiesta di De Rossi alla dirigenza della Roma: il tecnico vorrebbe che si facesse il possibile per prendere questo giocatore che apprezza fin da quando, a Euro 2020, l'ex Capitan Futuro era uno degli assistenti in Nazionale. La Roma dovrà dare poi una risposta al Chelsea per Lukaku, il cui riscatto costerebbe una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro e per questo è probabile che il belga debba partire. Dybala, invece, vorrebbe restare nonostante le offerte ricevute dalla Spagna. Di sicuro la Roma cercherà di prendere un paio di giocatori per quel ruolo che una volta si chiamava terzino. La dirigenza di Trigoria dovrà poi resistere alle offerte che arriveranno dall'Inghilterra per Svilar.

