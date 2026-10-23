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24 ottobre 2026 alle 00:43

Sarà davvero una domenica d’Eccellenza 

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Il Santa Teresa, capolista imbattuta e sorpresa di questo avvio di stagione, riceve al “Buoncammino” il Bonorva, reduce dalla sconfitta interna con l’Iglesias. I galluresi, che tra le mura amiche non hanno ancora subito gol, saranno senza Djedje Danon. Domani alle 15 si gioca la settima giornata di Eccellenza .
Il Lanusei, con alle spalle il 2-2 in rimonta a La Maddalena, ospita l’Usinese che ha travolto 3-0 il Taloro. Proprio l’Ilvamaddalena, che lontano da casa non ha ancora preso gol, è attesa a Calangianus nel derby gallurese. Ancora imbattuto anche l’Iglesias, che riceve il Tempio, rilanciato dal 3-0 sul Terralba. Il Tortolì, senza Conti, va a Uri. A Gavoi il Taloro, privo di Littarru, affronta la Villacidrese. Il Terralba, senza Porru e Mereu, ospita la Nuorese, che in settimana ha passato il turno in Coppa con il 5-0 di Tortolì. A Villasimius, dove i padroni di casa non hanno ancora incassato reti, arriva il quotato Alghero senza Baraye.
In Promozione si completa il girone B , anche qui alle 15. La capolista Ozierese, ancora imbattuta, va a Thiesi senza lo squalificato Peters, contro una squadra che ha perso tutte le sei gare disputate. Il Castelsardo, che ha espugnato Fonni 3-2, ospita il Luogosanto e si affida al capocannoniere Michele Chelo. Il Coghinas, dopo lo 0-3 di Li Punti, riceve il Fonni senza Samuele Pinna. Il Campanedda, la difesa meno battuta del girone, attende proprio il Li Punti, privo di Pilo. Il Macomer, battuto di misura a Ozieri, riceve il Bosa, reduce dal 2-1 sul San Giorgio Perfugas, mentre l’Ovodda, sconfitto a Luogosanto, ospita la Macomerese, che ha superato di misura il Thiesi.

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