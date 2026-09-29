Sarà concluso il restauro del Ponte Romano 

Si riapre una nuova fase di restauro per il Ponte Romano e si avvia a conclusione l’opera di consolidamento della imponente struttura a sette arcate che cavalca il Rio Mannu e costruita in età imperiale. Con la posa dei micropali per rafforzare le fondamenta, i lavori di smontaggio e il rifacimento dei parapetti realizzati agli inizi del Novecento, si conclude il programma degli interventi strutturali. Nella prima fase dei lavori di restauro, sotto la pavimentazione del ponte, erano emerse antiche opere idrauliche di difesa che servivano a regimare il flusso delle acque del fiume Mannu e a smorzare l'impatto delle ondate di piena per preservare la stabilità delle arcate. Una scoperta che verrà sfruttata con un piano di sistemazione idraulica volto a mitigare il rischio idrogeologico. «Il progetto, di restauro e la conoscenza che abbiamo progressivamente acquisito del ponte nel corso dei lavori - riferisce l’archeologa, Patrizia Tomassetti, responsabile di progetto - ci hanno portato alla redazione di una variante che prevede il rifacimento dei parapetti. I nuovi saranno più rispettosi del profilo storico del monumento e consentiranno di recuperare il profilo della cornice del ponte». Nel corso dei lavori sono emersi blocchi lapidei di età romana reimpiegati nelle murature successive. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA