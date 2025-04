Sarà completato il teatro Michelucci a Olbia 

Una pioggia di milioni sui tre comuni del nord Sardegna ammessi ai finanziamenti del programma nazionale Metro plus destinato alle città medie. Valorizzare la cultura, il patrimonio naturale e il turismo sostenibile è lo scopo del progetto Olbia for all che ha ottenuto 7,8 milioni. Tre gli interventi previsti: il completamento del teatro Michelucci, la riqualificazione della rete sentieristica e l'istituzione di un laboratorio di archeologia subacquea sulla base di un decreto del ministero della Cultura e di un'intesa con la Soprintendenza. Già inserito nell'Intervento territoriale integrato ITI, il teatro è al centro della strategia urbana di recupero per restituire identità e coesione a quella parte fragile di città. Rientra, invece, tra le finalità di rendere il territorio accessibile a tutti la rete sentieristica ciclopedonale, quasi quaranta chilometri in cinque percorsi che saranno rifunzionalizzati anche per le persone con disabilità.

Il Comune di Porto Torres è risultato beneficiario di 4,5 milioni con il progetto “Porto Torres verso un turismo accessibile”, risorse che saranno indirizzate al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex bocciodromo comunale di via Falcone e Borsellino, un edificio polifunzionale destinato ad attività di coworking, laboratori, scambio di competenze e iniziative culturali, sociali e sportive, al centro della cittadella sportiva già finanziata con fondi per la rigenerazione urbana. L’ex bocciodromo sarà dotato di spazi progettati per finalità conviviali, motorie e ricreative, con ambienti modulabili e interscambiabili. Sassari ha invece ottenuto 9 milioni con un progetto per arginare il disagio socio-economico. (t.c; m.p.)

